Üye Girişi
Haberi Paylaş
CHP'ye ait seçim aracı Silivri'de yanarak kullanılamaz hale geldi

CHP'ye ait seçim aracı Silivri'de yanarak kullanılamaz hale geldi

Güncel Haberler

Silivri'de CHP'ye ait seçim aracı yangın sonucu kullanılamaz hale geldi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

SİLİVRİ'de Cumhuriyet Halk Partisi'ne ait seçim aracı yandı. Kundaklama ihtimali nedeniyle polis inceleme yaptı.

Piri Mehmet Paşa Mahallesi Albay Yunus Dirik Caddesi'nde CHP ilçe başkanlığına 100 metre uzaklıkta park halinde bulunan araç gece saatlerinde yandı.  Olay yerine itfaiye ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Yanan seçim minibüsü söndürülürken olay yerine terörle mücadele şube ekipleri de geldi. Kundaklama şüphesi nedeniyle araçta inceleme yapılırken yangının çıkışı nedeni ile ilgili inceleme sürüyor.

----------

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Cumhuriyet Halk Partisi Tragger Albay Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title