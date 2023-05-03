CHP'ye ait seçim aracı Silivri'de yanarak kullanılamaz hale geldi
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Piri Mehmet Paşa Mahallesi Albay Yunus Dirik Caddesi'nde park halinde bulunan CHP'ye ait seçim minibüsü, gece saatlerinde bilinmeyen bir nedenle yandı. Polis, olay yerinde inceleme yaparken yangının kundaklama sonucu çıkma ihtimali üzerinde duruyor.
SİLİVRİ'de Cumhuriyet Halk Partisi'ne ait seçim aracı yandı. Kundaklama ihtimali nedeniyle polis inceleme yaptı.
Piri Mehmet Paşa Mahallesi Albay Yunus Dirik Caddesi'nde CHP ilçe başkanlığına 100 metre uzaklıkta park halinde bulunan araç gece saatlerinde yandı. Olay yerine itfaiye ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Yanan seçim minibüsü söndürülürken olay yerine terörle mücadele şube ekipleri de geldi. Kundaklama şüphesi nedeniyle araçta inceleme yapılırken yangının çıkışı nedeni ile ilgili inceleme sürüyor.