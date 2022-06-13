Chp, Yarın Sadat Hakkında Suç Duyurusunda Bulunacak
ANKA - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan başkanlığındaki CHP Heyeti; yarın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na SADAT hakkında suç duyurusunda bulunacak.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan başkanlığındaki CHP Heyeti; yarın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na SADAT hakkında suç duyurusunda bulunacak.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan başkanlığındaki CHP Heyeti, yarın SADAT ile ilgili suç duyurusunda bulunacak. CHP Heyeti, suç duyurusunda bulunmalarının ardından Ankara Adliyesi önünde açıklama yapacak.
ANKA / Güncel