CHP Vezirköprü İlçe Kongresi'nde Nazım Kale Yeniden Seçildi
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Vezirköprü İlçe Başkanlığı'nın olağan kongresinde mevcut başkan Nazım Kale, 86 oy alarak yeniden ilçe başkanı seçildi. Kongreye 140 delegenin katıldığı seçimde, rakibi Ferhat Bolat 52 oyda kaldı.
Vezirköprü Belediyesi Kültür Merkezi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen kongreye 2 aday katıldı. 140 delegeden 138'inin oy kullandığı seçimde, mevcut başkan Nazım Kale 86 oy alarak yeniden ilçe başkanı seçildi. Rakibi Ferhat Bolat ise 52 oyda kaldı.
Kongreye CHP Samsun Milletvekili Murat Çan, Parti Meclis Üyesi Nazan Güneysu, CHP İl Başkanı Mehmet Özdağ, CHP Havza İlçe Başkanı Şener Geçit, İYİ Parti Vezirköprü İlçe Başkanı Salih Gürbüz, Saadet Partisi Vezirköprü İlçe Başkanı Veysel Bozdemir ve 2024 CHP Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cevat Öncü ile partiler katıldı.