CHP ve Yeniden Refah Partisi Il Kongreleri ile Kuzey Kıbrıs'ta Seçim Yapılacak

10.00 - 16. 00 - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Manisa 39. Olağan İl Kongresi ve İstanbul 39. Olağan İl Kongresi'ne katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI / İSTANBUL - MANİSA)

10.00 - 14.30 - DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, Edirne Cezaevi'nde Selahattin Demirtaş'ı, Kandıra Cezaevi'nde Figen Yüksekdağ'ı ziyaret edecek, Demirtaş ziyareti sonrası Edirne Cezaevi önünde açıklama yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI / EDİRNE)

11.00 - CHP Konya 39. Olağan İl Kongresi, Grand Millenium Otel'de toplanacak.(GÖRÜNTÜLÜ - CANLI / KONYA)

1 2.00 - Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin İstanbul 3. Olağan İl Kongresi'nde konuşacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI /İSTANBUL)

12.00 - CHP Balıkesir 39. Olağan İl Kongresi, Gala Yaşam Merkezi'nde gerçekleştirilecek.(GÖRÜNTÜLÜ - CANLI / BALIKESİR)

12.00- CHP Muğla 39. Olağan İl Kongresi, Menteşe Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi'nde toplanacak.(GÖRÜNTÜLÜ / MUĞLA)

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde cumhurbaşkanı seçimi yapılacak. (LEFKOŞA)

14.30 - 17.00 - 20.00 - Trendyol Süper Lig'in 9. haftasına, Zecorner Kayserispor-Samsunspor, Gaziantep FK-Hesap.com Antalyaspor, Corendon Alanyaspor-Göztepe ve Fenerbahçe-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük müsabakalarıyla devam edilecek. (KAYSERİ/GAZİANTEP/ANTALYA/İSTANBUL)

