Haberler

CHP ve Yeniden Refah Partisi Il Kongreleri ile Kuzey Kıbrıs'ta Seçim Yapılacak

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bugün, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in katılacağı il kongreleri ve Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın İstanbul'daki kongresi gerçekleşecek. Ayrıca Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde cumhurbaşkanı seçimleri yapılacak.

10.00 - 16. 00 - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Manisa 39. Olağan İl Kongresi ve İstanbul 39. Olağan İl Kongresi'ne katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI / İSTANBUL - MANİSA)

10.00 - 14.30 - DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, Edirne Cezaevi'nde Selahattin Demirtaş'ı, Kandıra Cezaevi'nde Figen Yüksekdağ'ı ziyaret edecek, Demirtaş ziyareti sonrası Edirne Cezaevi önünde açıklama yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI / EDİRNE)

11.00 - CHP Konya 39. Olağan İl Kongresi, Grand Millenium Otel'de toplanacak.(GÖRÜNTÜLÜ - CANLI / KONYA)

1 2.00 - Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin İstanbul 3. Olağan İl Kongresi'nde konuşacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI /İSTANBUL)

12.00 - CHP Balıkesir 39. Olağan İl Kongresi, Gala Yaşam Merkezi'nde gerçekleştirilecek.(GÖRÜNTÜLÜ - CANLI / BALIKESİR)

12.00- CHP Muğla 39. Olağan İl Kongresi, Menteşe Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi'nde toplanacak.(GÖRÜNTÜLÜ / MUĞLA)

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde cumhurbaşkanı seçimi yapılacak. (LEFKOŞA)

14.30 - 17.00 - 20.00 - Trendyol Süper Lig'in 9. haftasına, Zecorner Kayserispor-Samsunspor, Gaziantep FK-Hesap.com Antalyaspor, Corendon Alanyaspor-Göztepe ve Fenerbahçe-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük müsabakalarıyla devam edilecek. (KAYSERİ/GAZİANTEP/ANTALYA/İSTANBUL)

ANKA Haber Ajansı iyi çalışmalar diler…

Kaynak: ANKA / Güncel
Erdoğan talimat verdi, Pakistan ile Afganistan arasında barış köprüsü kuruldu

Erdoğan talimat verdi, MİT dünyanın beklediği kareyi paylaştı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mısır patozu yapan adam makineye sıkışarak hayatını kaybetti

Patoz makinesine sıkışan yaşlı adam feci şekilde can verdi
Kürsüdeyken depreme yakalanan Yavuz Ağıralioğlu'ndan bomba tepki: Tayyip Bey aleyhine konuşunca böyle oluyor

Kürsüdeyken depreme yakalanan Yavuz Ağıralioğlu'ndan bomba tepki
Canlı yayında inanılmaz anlar! Spikerin yüzündeki korku kamerada

Spikerin yüzündeki korku her şeyi anlatıyor
İsrail'de Mehmetçik korkusu! 'Kabus' manşetleri atmaya başladılar

İsrail'de Mehmetçik korkusu! Atılan manşete bakın
Mısır patozu yapan adam makineye sıkışarak hayatını kaybetti

Patoz makinesine sıkışan yaşlı adam feci şekilde can verdi
'Trump’ın metresi” çıkışı İtalya’da kriz yarattı! Meloni ateş püskürdü

"Trump'ın metresi" çıkışı İtalya'da kriz yarattı! Meloni ateş püskürdü
Arda Turanlı Shakhtar Donetsk liderliği kaptırdı

Arda Turan'a ağır darbe! Kazanamamak pahalıya patladı
İki kızının testi pozitif çıkan Defne Samyeli'den çok sert sözler

İki kızının testi pozitif çıkan Defne Samyeli'den çok sert sözler
Acun Ilıcalı'ya bir müjde daha! Üst üste ikinci galibiyet

Acun'a bir müjde daha geldi
Balık tutarken dehşeti yaşadı: Oltaya insan kafatası takıldı

Sadece balık tutmak istemişti... Hayatının şokunu yaşadı
Herkes şokta! Fenerbahçe'de Ederson depremi

Herkes şokta! Fenerbahçe'de Ederson depremi
Diyarbakır'da 'Öcalan'a özgürlük' yürüyüşüne biber gazlı müdahale

Diyarbakır'da "Öcalan'a özgürlük" yürüyüşüne biber gazlı müdahale
Donald Trump görüntüleri paylaştı! ABD denizaltıyı vurdu

Bizzat Trump duyurdu! ABD denizaltıyı böyle vurdu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.