CHP ve Yeniden Refah Partisi Il Kongreleri ile Kuzey Kıbrıs'ta Seçim Yapılacak
Bugün, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in katılacağı il kongreleri ve Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın İstanbul'daki kongresi gerçekleşecek. Ayrıca Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde cumhurbaşkanı seçimleri yapılacak.
10.00 - 16. 00 - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Manisa 39. Olağan İl Kongresi ve İstanbul 39. Olağan İl Kongresi'ne katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI / İSTANBUL - MANİSA)
10.00 - 14.30 - DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, Edirne Cezaevi'nde Selahattin Demirtaş'ı, Kandıra Cezaevi'nde Figen Yüksekdağ'ı ziyaret edecek, Demirtaş ziyareti sonrası Edirne Cezaevi önünde açıklama yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI / EDİRNE)
11.00 - CHP Konya 39. Olağan İl Kongresi, Grand Millenium Otel'de toplanacak.(GÖRÜNTÜLÜ - CANLI / KONYA)
1 2.00 - Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin İstanbul 3. Olağan İl Kongresi'nde konuşacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI /İSTANBUL)
12.00 - CHP Balıkesir 39. Olağan İl Kongresi, Gala Yaşam Merkezi'nde gerçekleştirilecek.(GÖRÜNTÜLÜ - CANLI / BALIKESİR)
12.00- CHP Muğla 39. Olağan İl Kongresi, Menteşe Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi'nde toplanacak.(GÖRÜNTÜLÜ / MUĞLA)
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde cumhurbaşkanı seçimi yapılacak. (LEFKOŞA)
14.30 - 17.00 - 20.00 - Trendyol Süper Lig'in 9. haftasına, Zecorner Kayserispor-Samsunspor, Gaziantep FK-Hesap.com Antalyaspor, Corendon Alanyaspor-Göztepe ve Fenerbahçe-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük müsabakalarıyla devam edilecek. (KAYSERİ/GAZİANTEP/ANTALYA/İSTANBUL)
ANKA Haber Ajansı iyi çalışmalar diler…