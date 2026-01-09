CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Ttb Heyeti ile TBMM'de Bir Araya Geldi
CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, TBMM'de Türk Tabipleri Birliği heyetini kabul ederek, Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilen Türk Tabipleri Birliği Kanunu'na dair yapılması gereken düzenlemeleri ele aldı.
(TBMM) - CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Türk Tabipleri Birliği (TTB) heyetini Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) kabul etti.
Görüşmede, Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilen Türk Tabipleri Birliği Kanunu'nun disiplin suç ve cezalarını düzenleyen hükümleriyle ilgili yapılması gereken düzenlemeler ele alındı.
Kaynak: ANKA / Güncel