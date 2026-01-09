Haberler

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Ttb Heyeti ile TBMM'de Bir Araya Geldi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, TBMM'de Türk Tabipleri Birliği heyetini kabul ederek, Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilen Türk Tabipleri Birliği Kanunu'na dair yapılması gereken düzenlemeleri ele aldı.

(TBMM) - CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Türk Tabipleri Birliği (TTB) heyetini Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) kabul etti.

Görüşmede, Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilen Türk Tabipleri Birliği Kanunu'nun disiplin suç ve cezalarını düzenleyen hükümleriyle ilgili yapılması gereken düzenlemeler ele alındı.

Kaynak: ANKA / Güncel
ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Barrack, Şam'a gitti

Çatışmalar şiddetleniyor! Trump'ın sağ kolu Türkiye'nin komşusunda
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mekke'de tuvalette gördüğü şeye hayran kaldı: Türkiye'deki evime de yaptıracağım

Mekke'de tuvalette gördüğü şeye hayran kaldı: Evime de yaptıracağım
Kredi çekecekler dikkat! Yeni dönem başlıyor, artık yüksek puan yetmeyecek

Kredi çekmeyi düşünenler dikkat! Yeni dönem resmen başlıyor
28 yıl sonra bir ilk! Altına yatırım yapan büyük kazandı

Yüzler gülüyor! Altında 28 yıl sonra bir ilk yaşandı
AK Partili meclis üyesinin emekli maaşları için sarf ettiği sözlere büyük tepki var

Emekli maaşları için sarf ettiği sözlere büyük tepki var
Mekke'de tuvalette gördüğü şeye hayran kaldı: Türkiye'deki evime de yaptıracağım

Mekke'de tuvalette gördüğü şeye hayran kaldı: Evime de yaptıracağım
Şaşıp kaldılar! Meclis toplantısındaki seçimde bakın hangi ünlü futbolcuya oy çıktı

Meclis toplantısındaki seçimde bakın hangi ünlü futbolcuya oy çıktı
Manchester City'den 65 milyon sterlinlik bomba transfer

Dünya devinden 65 milyon sterlinlik bomba transfer