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CHP ve Sendikalar, Okul Sorunlarına Dikkat Çekmek İçin Eylem Yaptı

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CHP ve çeşitli sendikalar, okullardaki temizlik personeli eksikliği ve öğretmen atamaları konularında Türkiye Büyük Millet Meclisi önünde eylem gerçekleştirdi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, eğitimdeki sorunları vurguladı ve ataması beklenen 1 milyon öğretmenin olduğunu ifade etti.

CHP ve bazı sendikalar, okullardaki sorunlara dikkat çekmek amacıyla eylem yaptı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) önünde toplanan CHP üyeleri okullardaki sorunlara dikkat çekmek için Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) önüne yürüdü.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, MEB önünde yaptığı açıklamada, okullardaki temizlik personeli eksikliğini daha önce de gündeme getirdiklerini ancak Bakanlığın gerekli hazırlıkları yapmadığını, sorunun çözülmediğini savundu.

Özçağdaş, "Bu okulları kim temizliyor? Öğrenciler temizliyor. Kim temizliyor okulları? Veliler temizliyor. Bazı okullarda velilerin aralarında nöbet günleri var. Bazı okulları okul aile birliklerinin bizzat aldığı paralarla tuttukları temizlik görevlileri temizliyor. Bazı okullarda eli öpülesi öğretmenler, yöneticiler temizliyor." dedi.

Okullarda öğretmen eksiği olduğunu ve aylardır gereken atamanın yapılmadığını belirten Özçağdaş, atanmayı bekleyen 1 milyon öğretmenin bulunduğunu ifade etti.

Memur-Sen'den MEB önünde açıklama

Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın da MEB önünde TBMM'de Genel Kurulunda görüşülecek Öğretmenlik Mesleği Kanununa ilişkin açıklama yaptı.

Eğitimcinin hak ve yetkilerini genişleten, destek olan bir içerikle Öğretmenlik Mesleği Kanunu konusundaki beklentinin karşılanması gerektiğini ifade eden Yalçın, şunları kaydetti:

"Siyasi iradeyi ve TBMM'yi, meslek kanununda beklentileri karşılayan, milli eğitim uzmanı, Bakanlık müfettişi, il milli eğitim müdür yardımcısı, ilçe milli eğitim müdürü, araştırmacı, şube müdürü, eğitim müfettişi, eğitim müfettiş yardımcısı ve eğitim uzmanı kadrolarında görev yapanlarda aranan hizmet süresini tamamlayanlara da uzman öğretmenlik/başöğretmenlik unvanına dayalı hakların tanınması konusunda adım atmaya çağırıyoruz."

Eğitim-Sen, Eğitim-İş, Hürriyetçi Eğitim Sen, Anadolu Eğitim Sen, TEÇ Sen ve Öğretmen Sendikası üyeleri de ellerinde meşalelerle MEB önünde bir araya geldi.

Bakanlığın önüne siyah çelenk bırakan grup, Türkiye Belediyeler Birliği önünde yaptıkları açıklamada, Öğretmenlik Meslek Kanunu teklifine karşı olduklarını belirtti.

Açıklamaya, CHP ve DEM Parti'den bazı milletvekilleri de yer aldı.

Kaynak: AA / Yusuf Soykan Bal - Güncel

Suat Özçağdaş

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