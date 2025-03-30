Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram mesajında dikkat çeken sözler: Sınırsız vakte sahip değiliz

Bayram mesajında dikkat çeken sözler: Sınırsız vakte sahip değiliz
Konut satışlarında yeni dönem! Şişirme fiyatlar tarihe karışacak

Konut satışlarında yeni dönem
Suriye'de Cumhurbaşkanı Şara'nın ilk kabinesi açıklandı! Dikkat çeken isimler var

İşte Ahmed Şara'nın ilk kabinesi
CHP'nin boykot çağrısı yaptığı EspressoLab'e saldırı

CHP'nin boykot çağrısı yaptığı EspressoLab'e saldırı

CHP ve İYİ Parti Liderleri Bayram Namazı İçin Çeşitli Yerlerde Bir Araya Geliyor

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bayram namazını Ekrem İmamoğlu'nun memleketinde kılacak ve ardından Trabzon Meydanı'nda basın açıklaması yapacak. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ise Ankara'da bir camide namaz kılacak. Özgür Özel ayrıca, İmamoğlu'nu Silivri Cezaevi'nde ziyaret edecek.

06.39 - 07.30 - 09.00 - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bayram namazını CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun memleketi Akçaabat'ın Cevizli köyünde kılacak. Özgür Özel, Cevizli mezarlığı ve köy evi ziyaretinin ardından Trabzon Meydanı'nda basın açıklaması yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI / TRABZON)

07.07- İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, bayram namazını Çankaya İlçesi'ne bağlı Oran Mahallesi'ndeki Abdülkerim Kuzu Camisi'nde kılacak.(GÖRÜNTÜLÜ - CANLI / ANKARA)

14.00- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nu Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde ziyaret edecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI - İSTANBUL)

- Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'na ziyaretler takip ediliyor.(GÖRÜNTÜLÜ - CANLI / İSTANBUL)

ANKA Haber Ajansı, Razaman Bayramınızı kutlar, iyi bayramlar diler...

Kaynak: ANKA / Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.