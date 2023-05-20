CHP ve İYİ Parti Kayseri milletvekilleri mazbatalarını aldı
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Kayseri'de CHP ve İYİ Parti milletvekilleri mazbatalarını aldı.
Kayseri'de CHP ve İYİ Parti milletvekilleri mazbatalarını aldı.
Kayseri Adliyesi konferans salonunda, CHP ve İYİ Parti milletvekilleri için mazbata töreni düzenlendi.
Törende, CHP milletvekilleri Aşkın Genç ve Mahmut Arıkan ile İYİ Parti Milletvekili Dursun Ataş, yetkililerden mazbatalarını aldı.
Milletvekilleri törende yaptıkları konuşmada, millete hizmet için çalışacaklarını söyledi.
Konuşmaların ardından milletvekilleri fotoğraf çektirdi.
Kaynak: AA / Güncel