CHP ve GoFor'dan Gençlik Çalıştayı Düzenlendi

Haber: Buse ÖZBEY- Gülara SUBAŞI

(ANKARA)- CHP ve Gençlik Örgütleri Forumu (GoFor) iş birliğinde "Gençlik Çalıştayı" gerçekletirildi. Çalıştayda, gençlerin yaşadığı güncel sorunlar masaya yatırıldı. Çalıştayda ortaya konan öneriler, "Gençlik Politikaları" bölümünde yer alacak.

CHP, GoFor iş birliğinde parti genel merkezinde "Gençlik Çalıştayı" düzenlendi. Çalıştaya, GoFor'a üye 89 örgüt, üniversite topluluklarından temsilciler ile parti il başkanları katıldı. Çalıştayda masaya yatırılan konular ve öneriler, parti programının "Gençlik Politikaları" bölümünde yer alacak.

Çalıştay öncesinde GoFor Genel Koordinatörü Hasan Oğuzhan Aytaç, tutuklanan Enes Hacıoğulları'nın 8 Eylül'de görülecek duruşmasına herkesi davet etti.

Çalıştay, yuvarlak masa toplantısıyla başladı. Toplantının ilk ve ikinci oturumunda gençlerin barınma, katılım, çalışma, eğitim hakları; ayrımcılıkla mücadele, sağlık hakkı, ifade özgürlüğü konularında gençlerin yaşadığı sorunlar ele alındı. Konu başlıklarına göre ayrılan masalarda katılımcılar, her alandaki sorunun kaynağı üzerine 3 soruya, kişisel yaşamları üzerinden, şahit oldukları olaylar üzerinden cevaplarını verdi. Sivil tolum örgütleri ve yerel yönetimlerin iş birliğinin önemine vurgu yapıldığı ilk ve ikinci oturumlar toplamda 2 saat sürdü. 3. oturumda ise çözüm önerileri masaya yatırıldı.