Eğitim-Sen'den CHP'li Özçağdaş'a Ziyaret: "Laik, Bilimsel, Nitelikli, Eşit ve Kamusal Eğitim İçin Dayanışmayı Büyütmeye Devam Edeceğiz"

CHP Milli Eğitim Politika Kurulu Başkanı Suat Özçağdaş, Eğitim-Sen Genel Başkanı Kemal Irmak ile Meclis'te, eğitimdeki eşitsizlikler ve kamusal eğitimin güçlendirilmesi konularında görüşme gerçekleştirdi.

(ANKARA) - CHP Milli Eğitim Politika Kurulu Başkanı Suat Özçağdaş, Eğitim-Sen Genel Başkanı Kemal Irmak ve sendika yöneticilerini Meclis'te ağırladı. Ziyarette, "Eğitimde derinleşen eşitsizlikleri, kamusal eğitimin güçlendirilmesine ilişkin başlıklar" ve sendikanın gelecek döneme dair çalışmaları ele alındı.

CHP Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi (CAO) Milli Eğitim Politika Kurulu Başkanı ve İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş, Türkiye Büyük Millet Meclis'inde (TBMM) Eğitim-Sen Genel Başkanı Kemal Irmak, Merkez Kadın Sekreteri Simge Yardım ve Genel Örgütlenme Sekreteri İzzet İldeş ile görüştü.

Görüşmeye dair sosyal medya hesabından açıklama yapan Özçağdaş, "Eğitimde derinleşen eşitsizlikleri, kamusal eğitimin güçlendirilmesine ilişkin başlıkları ve sendikamızın gelecek döneme dair çalışmalarını değerlendirdik. Laik, bilimsel, nitelikli, eşit ve kamusal eğitim için dayanışmayı büyütmeye devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: ANKA
