CHP ve Ak Parti'nin bayramlaşmasında ' Eyt' tartışması

KURBAN Bayramı nedeniyle CHP'yi ziyaret eden AK Parti heyeti ile CHP heyeti arasında emeklilikte yaşa takılanlar ( Eyt ) tartışması yaşandı. CHP Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü'nün, Eyt'de sıkıntı olduğunu dile getirmesi üzerine AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Yel, "Sizlerin, Sayın Genel Başkan'ın çok iyi bildiği, SGK Genel Müdürü iken uygulamalarının neticesinde ortaya çıkmış sonuçların getirdiği, bizim de çözmek zorunda kaldığımız bir durumla karşı karşıyayız ve çözeceğiz inşallah" dedi.

?Kurban Bayramı'nın 2'nci gününde siyasi partiler arasında bayramlaşma ziyaretleri gerçekleşti. CHP heyetinde yer alan Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü, Kadın Kolları Genel Başkan Yardımcısı Necla Kacan, Gençlik Kolları MYK üyesi Uygar Elitog, genel merkezde önce AK Parti heyetini kabul etti. CHP heyeti, AK Parti heyetinde yer alan Tekirdağ Milletvekili Mustafa Yel, Ankara Milletvekili Lütfiye Selva Çam ve MKYK üyesi Zeynep Şahin ile bayramlaştı.

AK Parti'nin ardından CHP Genel Merkezi'ne DSP ve Vatan Partisi heyetleri ziyarette bulundu.

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Kaan ULU/ANKARA, -

Demirören Haber Ajansı / Güncel