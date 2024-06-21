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CHP Üyesine Silahlı Saldırı: Gözaltına Alındı

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CHP üyesi Şerafettin Bahadır, Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde silahlı saldırıya uğradı. Saldırgan gözaltına alındı. Bahadır'ın yakınları tehditlerin kayıtlı olduğunu belirtti.

NİSANUR YILDIRIM - KADİR DEVİR

(KAYSERİ) - CHP üyesi Şerafettin Bahadır'a Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde silahla saldıran kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. Bahadır'ın yakınları, "2 aydır tehdit ediyorlar. Hepsi kayıtlı. Bunlar tetikçi" dedi. Bir başka yakını ise azmettiricinin belli olduğunu öne sürdü.

CHP üyesi Şerafettin Bahadır, Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde akşam saatlerinde silahlı saldırıya uğradı. Bahadır'a saldıran kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Pınarbaşı İlçe Başkanı Eser Çetinkaya, Bahadır'ın tedavi gördüğü hastaneye giderek "Evine gidip darp ettiler. Hem silah hem sopayla vurmuşlar. Kanaması var. Kulağı, kafası kanıyor" dedi.

Bahadır'ın yakını "2 aydır tehdit ediyorlar. Hepsi kayıtlı. Bunlar tetikçi" diye konuştu.

Şerafettin Bahadır'ın bir başka yakını ise, azmettiricinin belli olduğunu öne sürdü...

Kaynak: ANKA / Güncel

Pınarbaşı Kayseri Saldırı Güvenlik Hukuk Politika Güncel Haberler

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