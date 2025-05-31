CHP Üyesi Baki Aydöner Gözaltı Kararı Aldığını Duyurdu

CHP Üyesi Baki Aydöner Gözaltı Kararı Aldığını Duyurdu
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CHP Parti Meclisi Üyesi Baki Aydöner, evinde arama yapıldığını ve hakkında gözaltı kararı verildiğini sosyal medya üzerinden açıkladı. Düzce Mitingi için yola çıktığını belirten Aydöner, İstanbul'a geçeceğini duyurdu.

(ANKARA) - CHP Parti Meclisi Üyesi Baki Aydöner, "Parti Meclisi toplantımız için Ankara'daydım, Bugün gerçekleştireceğimiz Düzce Mitingi için yola çıkmıştım, az önce eşim aradı evimizde arama yapıldığını ve hakkımda gözaltı kararı olduğunu öğrendim. İstanbul'a geçiyorum" dedi.

CHP Parti Meclisi Üyesi Baki Aydöner, evinde arama yapıldığını ve gözaltı kararı verildiğini sosyal medya hesabından şöyle duyurdu:

"Parti Meclisi toplantımız için Ankara'daydım, Bugün gerçekleştireceğimiz Düzce Mitingi için yola çıkmıştım, az önce eşim aradı evimizde arama yapıldığını ve hakkımda gözaltı kararı olduğunu öğrendim. İstanbul'a geçiyorum."

Kaynak: ANKA / Güncel
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