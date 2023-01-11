CHP üyeleri İmamoğlu hakkında açılan davaya tepki gösterdi Güncel Haberler CHP'li Canan Kaftancıoğlu ve bir grup partili, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında "ihaleye fesat karıştırma" suçundan hapis cezası istemiyle dava açılmasına tepki gösterdi. CHP'li Canan Kaftancıoğlu ve bir grup partili, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında "ihaleye fesat karıştırma" suçundan hapis cezası istemiyle dava açılmasına tepki gösterdi. Saraçhane'deki İBB binasının önünde toplanan grup adına açıklama yapan CHP'li Canan Kaftancıoğlu, İmamoğlu'na yıllar öncesindeki görevinde yaptığı bir ihale nedeniyle soruşturma açıldığını duyduklarını söyledi. Bu davaları tek başına İmamoğlu'na açılmış davalar olarak görmediklerini anlatan Kaftancıoğlu, bunun aslında ülkede halkın, hakkın ve haklının yani demokrasinin yanında duran herkese açılan davalar olduğunu savundu. Konuşmanın ardından bir süre slogan atan grup, daha sonra dağıldı. Kaynak: AA / Güncel Cumhuriyet Halk Partisi Canan Kaftancıoğlu Ekrem İmamoğlu İstanbul Güncel Haberler

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