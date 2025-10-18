Haberler

CHP Uşak Kongresi: İktidara Yürüyüş Vurgusu

CHP'nin 39. Uşak Olağan İl Kongresi'nde konuşan Parti Meclisi Üyesi Ali Hayda Hakverdi, kongrenin iktidara yürüyüş için önemli bir adım olduğunu belirtti. Uşak'ta yerelde iktidar olduklarını vurguladı.

(UŞAK) – CHP 39. Uşak Olağan İl Kongresi'nde konuşan Parti Meclisi (PM) Üyesi Ali Hayda Hakverdi, "Bu kongrede seçilecek arkadaşlar, genelde de bizi iktidara taşıyacak örgütlülük olacak. O yüzden bu kongre iktidara yürüyüş kongresi olarak, genelde son muhalefette olduğumuz ve iktidara yürüdüğümüz kongre olarak çok kıymetli bir kongre" dedi.

CHP 39. Uşak Olağan İl Kongresi, Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştiriliyor. Kongrenin Divan Başkanlığı'na seçilen PM Üyesi Ali Hayda Hakverdi, şunları söyledi:

"Şunun gururunu yaşıyoruz. Ben Uşak'ta birçok kongreye geldim. Kongrelerimiz hem düğün salonlarında, zor koşullarda yapardık. Ben yerelde hem de genelde muhalefettik. Şimdi yerelde iktidarız. Bu salonlar bize açıldı. Bu salonlardan genelde iktidara yürüdüğümüz kongreleri yapmak çok kıymetli. Bugün CHP, yerelde iktidar. Bu kongrede seçilecek arkadaşlar, genelde de bizi iktidara taşıyacak örgütlülük olacak. O yüzden bu kongre iktidara yürüyüş kongresi olarak, genelde son muhalefette olduğumuz ve iktidara yürüdüğümüz kongre olarak çok kıymetli bir kongre."

Kaynak: ANKA / Güncel
