CHP, Ucuz Konut İçin Yeni Düzenleme Hazırlıyor

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, "Türkiye'nin bütün coğrafyalarında ucuz konuta erişilmesiyle ilgili yeni bir düzenleme getirmeyi sağlayacağız. Toplumcu, katılımcı, kamucu bir yönetim anlayışıyla merkezin yerel iş birliğini sağlayarak, CHP'nin iktidarını oluşturacağız" dedi.

CHP'nin 39'uncu Olağan Kurultayı, üç gün sürecek programıyla Ankara Arena Spor Salonu'nda başladı. Partinin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, yaptığı konuşmada CHP'nin programına ilişkin şunları söyledi:

"CHP'nin yeni programında dirençli kentler ve afet dirençliği, merkez ve yerel iş birliği bütünüyle sağlanacaktır. Dirençlilik vizyonumuz, Türkiye'nin tüm kentlerinin yaşanabilir, adil ve iklim dirençli mekanlara dönüştürmeyi hedeflemektedir.

CHP'nin afet yönetim anlayışı, doğa kaynaklı olayların afet haline gelmemesine ancak risk azaltıcı ve önleyici planlama ile mümkün olduğunu temel alır. Bu kapsamda afet yönetiminin krizlere hazır olması ilkesi ve risk yönetimi çerçevesinde yeniden tanımlar. Afetler yalnızca kriz anlarında ve sonrasında değil, öncesinde alıınacak önlemlerle güvenli bir şekilde yönetilebilir.

CHP, yaşam alanlarını güvenli, dirençli hale getirmek üzere çevreyle uyumlu bir yönetim anlayışını esas alır. Afet yönetimi, merkezi ve yerel yönetimlerin dayanışması ve sivil katılımın sağlanması üzerine katılacaktır. Şehircilik ve afet yönetimini birlikte esas alan farklı bakanlıklar bünyesinde bulunan tüm bu unsurların yakında ve içine girmesiyle birikte yeniden tanımlanmasını esas alır.

"Çözüm önerilerimizi önümüzdeki günlerde seçim bildirgemizin içine koyacağız"

CHP barınma meselesini halkın en temel haklarından biri olarak görür; bu kapsamda sağlıklı, güvenli, altyapısı tamamlanmış konutlara erişimi kolaylaştıracak barınma politikalarıyla hayata geçirecek yeni önlemleri merkez ve yerel iş birliği ile sağlar. Konut sahibi olmak isteyen alt gelirli yurttaşlarımız için uygun ödeme koşullarına, geri ödeme ve faizsiz kredileri ortaya koyarken; büyükşehirlerimizde yaşayan düşük gelir grubundaki kiracılar açısından da 2023 yılında Genel Başkanımızın ifade ettiği biçimiyle 'Sosyal Kiralık Konut Projesi' ile ilgili yeni ve kapsayıcı çözüm önerilerimizi de önümüzdeki günlerde seçim bildirgemizin içine koyacağız.

Nedir bu sosyal kiralık konut meselesi? Ağırlıklı olarak 3194 Sayılı Yasa'da önemli değişiklikler öngörüyoruz. Bugüne kadar alışılagelmiş olarak düzenleme ortaklık payı adı altında ayrılmış olan alanların içine yeni bir tanım olarak sosyal kiralık konutların da alınacak olan paylara dahil edilmesini, böylelikle şehirlerimizde hayatları boyunca ev sahibi olamayacak kişilerin, asgari ücretin yüzde 25'i geçmeyecek şekilde konut ve barınma sorununun çözülmesini esas alır.

Yeni yapılaşma alanlarında ve kentsel dönüşüm bölgelerinde mutlaka sosyal konut alanları ayrılacaktır. Artık bir bölgenin planlaması yapıldığında burada yüksek, orta, üst gelir grubunda planlama yapılırken, bunlar içinde oluşturulacak yasal düzenlemeyle birlikte sosyal konutların belli bir ölçünün altında olmaması da yasal güvenceye tanımlanacaktır.

"Ucuz konuta erişmle ilgili yeni bir düzenleme getirmeyi sağlayacağız"

TOKİ'nin görev ve tanımlarını tamamıyla değiştirecek, Toplu Konut İdaresi'ni Emlak Konut ve diğer kamu işbirliğiyle konut sorununu çözmeye çalışan işletmelerin dar gelirli, alt gelirli, dezavantajlı grupların, Türkiye'nin bütün coğrafyalarında ucuz konuta erişmesiyle ilgili yeni bir düzenleme getirmeyi sağlayacağız.

Yeşil Finansman ve Yeşil Tahvil modeli ile de sosyal konutların üretilmesi konusunda yeni bir modelin üretilmesini önümüzdeki günlerde programla birlikte tüm yurttaşlarımızın hizmetine sunacağız. Toplumcu, katılımcı, kamucu bir yönetim anlayışıyla merkezin yerel iş birliğini sağlayarak, CHP'nin iktidarını oluşturacağız."