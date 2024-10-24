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CHP, TUSAŞ'a Yapılan Saldırının Ardından 'Yaşam Hakkı' Mitingi Düzenleyecek

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CHP, 27 Ekim Pazar günü gerçekleştirilecek 'Yaşam Hakkı' mitinginin, TUSAŞ'a düzenlenen terör saldırısının ardından 'Teröre ve Şiddete Karşı Yaşam Hakkı' temasıyla yapılmasına karar verdi. Miting İstanbul'da, 'Birlikteyiz, bir aradayız, korkmuyoruz' sloganıyla gerçekleştirilecek.

İLEYDA ÖZMEN

(ANKARA)- CHP Merkez Yönetim Kurulu'nun (MYK) bugün yapılan ikinci toplantısı sona erdi. CHP'nin 27 Ekim Pazar günü gerçekleştireceği "Yaşam Hakkı" mitinginin, TUSAŞ'a düzenlenen terör saldırısının ardından, "Teröre ve Şiddete Karşı Yaşam Hakkı" mitingi olarak yapılmasına karar verildiği öğrenildi.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'nin (TUSAŞ) Kahramankazan tesislerine düzenlenen terör saldırısında 5 kişi yaşamını yitirirken, 22 kişi de yaralandı. Terör saldırısı üzerine altı ili kapsayan Doğu turu programını iptal ederek Ankara'ya dönen CHP Genel Başkanı Özgür Özel başkanlığında bugün ikinci kez saat 18.00'da toplanan MYK toplantısı sona erdi. Yaklaşık üç saat süren toplantıda CHP'nin 27 Ekim Pazar günü gerçekleştireceği "Yaşam Hakkı" mitinginin, TUSAŞ'a düzenlenen saldırının ardından, "Teröre ve Şiddete Karşı Yaşam Hakkı" mitingi olarak yapılmasına karar verildiği öğrenildi. Miting "Birlikteyiz, bir aradayız, korkmuyoruz" temasıyla İstanbul'da yapılacak.

Mitinge çağrı için video hazırlandığı ve sosyal medya hesaplarından paylaşılacağı öğrenildi.

CHP, TUSAŞ'a Yapılan Saldırının Ardından 'Yaşam Hakkı' Mitingi Düzenleyecek
Kaynak: ANKA / Güncel

Politika İstanbul Güncel Dünya Terör Pazar TUSAŞ

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