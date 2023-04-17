Chp, TRT Hakkında Suç Duyurusunda Bulundu.

CHP, kamu yayıncılığı yapmadığı gerekçesiyle TRT yöneticileri hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. CHP Medya ve Kurumsal İletişimden Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı Tuncay Özkan, CHP reklam kampanyasını yayınlamadığı gerekçesiyle TRT’ye ihtarname çektiklerini, ihtarnamenin ardından reklam kampanyası yayınlarının başladığını açıkladı. AKP ve MHP’nin grup toplantılarının tamamı yayınlanırken CHP’nin 10 dakikayla sınırlandırıldığını belirten Özkan, “TRT Genel Müdürünün, TRT yönetim kurulunun ve TRT kurumunda görevli olan ve Cumhuriyet Halk Partisi’nin sesini kısmaya çalışan bütün yetkililerin şikayet dilekçesinde adları var. Kendileri hakkında işlem yapılmasını bekliyoruz, istiyoruz” dedi.

CHP, kamu yayıncılığı yapmadığı gerekçesiyle TRT yöneticileri hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. CHP Medya ve Kurumsal İletişimden Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı Tuncay Özkan, CHP reklam kampanyasını yayınlamadığı gerekçesiyle TRT'ye ihtarname çektiklerini, ihtarnamenin ardından reklam kampanyası yayınlarının başladığını açıkladı. AKP ve MHP'nin grup toplantılarının tamamı yayınlanırken CHP'nin 10 dakikayla sınırlandırıldığını belirten Özkan, "TRT Genel Müdürünün, TRT yönetim kurulunun ve TRT kurumunda görevli olan ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin sesini kısmaya çalışan bütün yetkililerin şikayet dilekçesinde adları var. Kendileri hakkında işlem yapılmasını bekliyoruz, istiyoruz" dedi.

CHP, kamu yayıncılığı ilkelerine aykırı davranıldığı gerekçesiyle TRT'nin üst yöneticileri hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Konuya ilişkin bugün açıklama yapan CHP Medya ve Kurumsal İletişimden Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı ve İzmir Milletvekili Tuncay Özkan şunları söyledi:

"TRT NE YAZIK Kİ TAYYİP RADYO, TELEVİZYON KURUMU HALİNE DÖNÜŞMÜŞTÜR"

"Türkiye Radyo, Televizyon Kurumu ne yazık ki tarafsız ve objektif davranma kurumu olmaktan uzaklaşmış Tayyip Radyo, Televizyon Kurumu haline dönüşmüştür. Seçimlere doğrudan müdahale etmektedir. TRT ne yazık ki sayın Genel Başkanımız, 13. Cumhurbaşkanı adayımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun yardım kampanyasına dönük alt bant reklamlarımızı yayınlamadığı gibi Cumhuriyet Halk Partisi'nin spot reklamlarını yani kampanyasında kullandığı sloganları, vaatlerini içeren kampanya filmlerini de ne yazık ki 8 gün boyunca yayınlamamıştır. Ta ki kendilerine ihtarnamemizi gönderene kadar.

"İHTARNAMEMİZ GİTTİKTEN SONRA TRT YAYINLARINA BAŞLAMIŞTIR"

İhtarnamemiz gittikten sonra TRT yayınlarına başlamıştır. Ancak 8 günlük bir kaybımız söz konusudur. 8 gün boyunca TRT bizim filmlerimizi, reklam kampanyamızın omurgasını oluşturan vaatler filmlerimizi ne yazık ki yayınlamamıştır. Kampanyayla ilgili olarak kendilerine çektiğimiz ihtarname sonrasında yeniden yayınlarına başlamışlardır. Ancak TRT tarafsızlığını, TRT milletin televizyonu olma özelliğini yitirmiştir. İktidarımızda ilk yapacağımız şeylerden bir tanesi TRT'yi yeniden Türk milletinin televizyon kanalı, Türkiye'nin radyo ve televizyon kanalı haline dönüştürmek olacaktır.

"TRT'Yİ ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI'NA ŞİKAYET ETTİK"

TRT çok uzun zamandan bu yana Ak Parti'nin, Ak Parti'nin Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, MHP'nin ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, TBMM'de düzenlediği grup toplantılarını olduğu gibi yayınlarken ne yazık ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin, ana muhalefet partisi lideri Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun toplantılarını sadece 10 dakikayla sınırlamıştır ve diğer uygulamalar nedeniyle TRT'yi Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayet ettik. TRT Genel Müdürünün, TRT yönetim kurulunun ve TRT kurumunda görevli olan ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin sesini kısmaya çalışan bütün yetkililerin şikayet dilekçesinde adları var. Kendileri hakkında işlem yapılmasını bekliyoruz, istiyoruz."