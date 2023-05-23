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CHP Tekirdağ milletvekilleri mazbatalarını aldı

CHP Tekirdağ milletvekilleri mazbatalarını aldı

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CHP'den Tekirdağ milletvekili seçilen İlhami Özcan Aygun, Cem Avşar ve Nurten Yontar mazbatalarını aldı.

CHP'den Tekirdağ milletvekili seçilen İlhami Özcan Aygun, Cem Avşar ve Nurten Yontar mazbatalarını aldı.

28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde CHP'den Tekirdağ milletvekili seçilen Aygun, Avşar ve Yontar, mazbatalarını almak üzere Süleymanpaşa İlçe Seçim Kurulu'na geldi.

Süleymanpaşa İlçe Seçim Kurulu Başkanı Naci Ergin, bir seçimin daha geride kaldığını belirterek, seçilen milletvekillerini tebrik etti.

Mazbatasını alan Nurten Yontar, çok heyecanlı olduğunu anlatarak, kendisine destek veren herkese teşekkür etti.

Avşar ise kampanya süresince çok çalıştıklarını, vatandaşların kendilerine büyük destek verdiğini vurgulayarak, görevini en iyi şekilde yerine getirmek için çalışacağını kaydetti.

Aygun da amaçlarının Tekirdağ'a ve ülkeye güzel hizmetler vermek olduğunu dile getirdi.

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Kaynak: AA / Fırat Çakır - Güncel

Cumhuriyet Halk Partisi Nurten Yontar Milletvekili Tekirdağ Güncel Haberler

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