CHP, TCDD'nin Akçay Tesisinin Satışını TBMM Gündemine Taşıdı

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, TCDD adına kayıtlı Akçay Eğitim ve Dinlenme Tesisi'nin satılmasını soru önergesiyle TBMM gündemine taşıdı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in yanıtlaması istemiyle soru önergesi veren Karasu, "Cumhuriyet mirasımız olan TCDD ve demiryolcuların alın teriyle var edilen bu tesislerin, 'gelir getirici' mantığıyla elden çıkarılması kabul edilemez" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, TCDD adına kayıtlı Balıkesir Akçay Eğitim ve Dinlenme Tesisi'nin satılmasını Meclis gündemine taşıyarak, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in yanıtlaması talebiyle soru önergesi verdi. Karasu, önergesinde şunları kaydetti:

"Önceki yıllarda Ankara Gar sahasında 49 bin metrekare arazi Medipol Üniversitesi'ne, Haydarpaşa ve Sirkeci Kültür Bakanlığı'na, Akçay ise bir sermaye grubuna satışı yapıldı. Akçay tesisi de kışın TCDD çalışanlara eğitimlerin verildiği, yaz döneminde ise demiryolu çalışanlarının aileleriyle tatil yaptıkları bir yerdi. Cumhuriyet mirasımız olan TCDD ve demiryolcuların alın teriyle var edilen bu tesislerin, 'gelir getirici' mantığıyla elden çıkarılması kabul edilemez."

"Yaklaşık 60 yıldır personelin uygun koşullarda tatil yapabildiği ve eğitim aldığı tesisin satılmasındaki kamu yararı nedir"

CHP'li Karasu, bakanlara yönelttiği sorularla satışın gerekçesini, bedelini ve sonuçlarının açıklanmasını istedi. Karasu'nun önergelerinde yer alan sorular şöyle:

"Yaklaşık 60 yıldır personelin uygun koşullarda tatil yapabildiği ve eğitim aldığı tesisin satılmasındaki kamu yararı nedir? Satış bedeli olan 741 milyon 640 bin TL bölgedeki emsal arsa ve turizm imarlı arazilerin rayiç bedelleriyle uyumlu mudur? Satış öncesinde hangi kuruluşlardan değerleme raporu alınmıştır?

Satışı yapılan 15 dönümlük arazinin imar durumu nedir? İhale şartnamesinde arazinin kullanım amacına (otel, konut, AVM vb.) dair herhangi bir kısıtlama veya zorunluluk getirilmiş midir? Alan, betonlaşmaya ve ranta tamamen açılmış mıdır?

Satışla birlikte, TCDD personelinin hizmet içi eğitimleri nerede yapılacaktır? Kendi tesisi varken kamu kaynağı neden kurum dışı otel veya tesislere aktarılacaktır?

TCDD bünyesinde bulunan İskenderun (Arsuz), İzmir (Urla) ve İstanbul (Menekşe) gibi diğer eğitim ve dinlenme tesisleri için de bir satış hazırlığı var mıdır? Sıra bu tesislere mi gelmiştir?

İhaleyi kazanan firmanın, girdiği ihaleler ve özellikle son 5 yıldır yoğun biçimde Hazine arazilerini topladığı araziler, kamu taşınmazı kamuoyuna açıklanmalıdır. Bu firma ile TCDD veya Bakanlık bürokratları arasında ticari veya siyasi bir yakınlık bulunmakta mıdır?

TCDD'nin yönetim hatalarından kaynaklanan zararların, personelin sosyal tesisleri satılarak kapatılmaya çalışılması doğru mudur?"