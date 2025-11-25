Haberler

CHP, TCDD'nin Akçay Tesisinin Satışını TBMM Gündemine Taşıdı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, TCDD'ye ait Akçay Eğitim ve Dinlenme Tesisi'nin satışını Meclis gündemine taşıyarak, bakanlara satışın gerekçesini sordu. Karasu, tesisin geçmiş işlevine dikkat çekti ve bu satışın kamu yararına olup olmadığını sorguladı.

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, TCDD adına kayıtlı Akçay Eğitim ve Dinlenme Tesisi'nin satılmasını soru önergesiyle TBMM gündemine taşıdı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in yanıtlaması istemiyle soru önergesi veren Karasu, "Cumhuriyet mirasımız olan TCDD ve demiryolcuların alın teriyle var edilen bu tesislerin, 'gelir getirici' mantığıyla elden çıkarılması kabul edilemez" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, TCDD adına kayıtlı Balıkesir Akçay Eğitim ve Dinlenme Tesisi'nin satılmasını Meclis gündemine taşıyarak, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in yanıtlaması talebiyle soru önergesi verdi. Karasu, önergesinde şunları kaydetti:

"Önceki yıllarda Ankara Gar sahasında 49 bin metrekare arazi Medipol Üniversitesi'ne, Haydarpaşa ve Sirkeci Kültür Bakanlığı'na, Akçay ise bir sermaye grubuna satışı yapıldı. Akçay tesisi de kışın TCDD çalışanlara eğitimlerin verildiği, yaz döneminde ise demiryolu çalışanlarının aileleriyle tatil yaptıkları bir yerdi. Cumhuriyet mirasımız olan TCDD ve demiryolcuların alın teriyle var edilen bu tesislerin, 'gelir getirici' mantığıyla elden çıkarılması kabul edilemez."

"Yaklaşık 60 yıldır personelin uygun koşullarda tatil yapabildiği ve eğitim aldığı tesisin satılmasındaki kamu yararı nedir"

CHP'li Karasu, bakanlara yönelttiği sorularla satışın gerekçesini, bedelini ve sonuçlarının açıklanmasını istedi. Karasu'nun önergelerinde yer alan sorular şöyle:

"Yaklaşık 60 yıldır personelin uygun koşullarda tatil yapabildiği ve eğitim aldığı tesisin satılmasındaki kamu yararı nedir? Satış bedeli olan 741 milyon 640 bin TL bölgedeki emsal arsa ve turizm imarlı arazilerin rayiç bedelleriyle uyumlu mudur? Satış öncesinde hangi kuruluşlardan değerleme raporu alınmıştır?

Satışı yapılan 15 dönümlük arazinin imar durumu nedir? İhale şartnamesinde arazinin kullanım amacına (otel, konut, AVM vb.) dair herhangi bir kısıtlama veya zorunluluk getirilmiş midir? Alan, betonlaşmaya ve ranta tamamen açılmış mıdır?

Satışla birlikte, TCDD personelinin hizmet içi eğitimleri nerede yapılacaktır? Kendi tesisi varken kamu kaynağı neden kurum dışı otel veya tesislere aktarılacaktır?

TCDD bünyesinde bulunan İskenderun (Arsuz), İzmir (Urla) ve İstanbul (Menekşe) gibi diğer eğitim ve dinlenme tesisleri için de bir satış hazırlığı var mıdır? Sıra bu tesislere mi gelmiştir?

İhaleyi kazanan firmanın, girdiği ihaleler ve özellikle son 5 yıldır yoğun biçimde Hazine arazilerini topladığı araziler, kamu taşınmazı kamuoyuna açıklanmalıdır. Bu firma ile TCDD veya Bakanlık bürokratları arasında ticari veya siyasi bir yakınlık bulunmakta mıdır?

TCDD'nin yönetim hatalarından kaynaklanan zararların, personelin sosyal tesisleri satılarak kapatılmaya çalışılması doğru mudur?"

Kaynak: ANKA / Güncel
Rusya Dışişleri Bakanlığı: Ukrayna'daki çatışmanın çözümünde Türkiye ve Belarus arabulucu olabilir

4 yıldır süren savaşın bitirilmesi konusunda Türkiye'ye büyük görev
'Türkiye'yi kim yönetsin?' anketi: Birinciyle ikinci arasında 9 puan fark var

"Türkiye'yi kim yönetsin?" anketi: Arada 9 puan fark var
CHP'de değişim sinyali! Özgür Özel bazı isimlerle yolları ayıracak

CHP düğmeye bastı! Özgür Özel bazı isimlerle yolları ayıracak
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray ve Roma 19 yaşındaki yıldız için yarışıyor

Galatasaray ve Roma 19 yaşındaki yıldız için yarışıyor
Rakamlar belli oldu! Asgari ücret zammı için bir iyi bir de kötü senaryo

Asgari ücret zammı için bir iyi bir de kötü senaryo
'Müşteri ne içtiğini bilsin' diye 18 yıldır biriktiriyor! Binlercesini dükkanında sergiliyor

"Müşteri bilsin" diye 18 yıldır biriktirip dükkanında sergiliyor
Domenico Tedesco, oyuncularına o kelimeyi yasakladı: Duymak istemiyorum

Futbolculara o kelimeyi yasakladı: Duymak istemiyorum
Galatasaray ve Roma 19 yaşındaki yıldız için yarışıyor

Galatasaray ve Roma 19 yaşındaki yıldız için yarışıyor
Canlı yayında sert tartışma! Sinan Burhan sordu, Dursun Çiçek cevap veremedi

Canlı yayında "terör" tartışması! Eski CHP'li vekil sus pus oldu
Yapay zeka Süper Lig şampiyonunu tahmin etti: Yüzde 61.3 ihtimalle...

Yapay zeka Süper Lig şampiyonunu tahmin etti: Yüzde 61.3 ihtimalle...
Milyonlarca kadını ilgilendiren genelge Resmi Gazete'de

Milyonlarca kadını ilgilendiren genelge Resmi Gazete'de
1 Ocak'ta başlıyor! Elektrik ve doğal gaz faturasında yeni dönem

Elektrik ve doğal gaz faturasında yeni dönem başlıyor
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde dünya devlerini solladı

Galatasaray dünya devlerini solladı
Mardin'de aile katliamı! Anne, baba ve 5 yaşındaki kızları ölü bulundu

Aynı aileden 3 kişi başından silahla vurulmuş halde ölü bulundu
Mide bulandıran iddia! Kamerayı görünce apar topar kaçtılar

Mide bulandıran iddia! Kamerayı görünce apar topar kaçtılar
ABD'den gelen sinyal altın fiyatlarını coşturdu

ABD'den gelen sinyal altın fiyatlarını coşturdu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.