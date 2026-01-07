Haberler

CHP "Adalet ve Demokrasi" İçin TBMM'de Siyasi Parti Turlarına Başlıyor

Güncelleme:
CHP, adalet ve demokrasi sorunlarını görüşmek üzere TBMM'de siyasi parti turlarına başlıyor. İlk ziyaretler, Yeni Yol, İYİ Parti ve DEM Parti'ye gerçekleştirilecek.

(TBMM) - CHP, adalet ve demokrasi sorunlarını karşılıklı değerlendirmek amacıyla yarın TBMM'de siyasi parti turlarına başlıyor. CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın ile genel başkan yardımcıları Gül Çİftçi ve Serkan Özcan'ın yapacağı ziyaretler, Yeni Yol, İYİ Parti ve DEM ile başlayacak. CHP, grubu bulunan ve bulunmayan tüm partileri ziyaret etmeyi planlıyor.

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın başkanlığında genel başkan yardımcıları Gül Çiftçi ve Serkan Özcan'dan oluşan heyet yarın TBMM'de siyasi partileri ziyaret edecek. Heyet yarın saat 11.00'de Yeni Yol Partisi, 12.00'de İYİ Parti ve saat 13.00 DEM Parti gruplarına ziyaret edecek. Görüşmelerde, Türkiye'deki adalet ve demokrasi sorunlarının karşılıklı olarak değerlendirilmesi planlanıyor.

Gökhan Günaydın, TBMM'de grubu bulunan ve bulunmayan tüm partileri bir hafta 10 gün içinde ziyaret etmeyi planladıklarını söyledi.

Kaynak: ANKA / Güncel
