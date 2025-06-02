CHP, TBMM Başkanlığı Seçimi Öncesi Partileri Ziyaret Etti

CHP, TBMM Başkanlığı Seçimi Öncesi Partileri Ziyaret Etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın ve beraberindeki heyet, yarın gerçekleştirilecek TBMM Başkanlık seçimi öncesinde İYİ Parti, Yeni Yol Partisi, AK Parti ve MHP'yi ziyaret etti.

(TBMM) - CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, CHP'nin TBMM Başkan adayı Uğur Bayraktutan ile CHP Ankara Milletvekili Aliye Timisi Ersever, yarın gerçekleştirilecek TBMM Başkanlık seçimi öncesinde İyi Parti, Yeni Yol Partisi, AK Parti ve MHP gruplarını ziyaret etti.

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, CHP'nin TBMM Başkan adayı Uğur Bayraktutan ile CHP Ankara Milletvekili Aliye Timisi Ersever yarın gerçekleştirilecek TBMM Başkanlık seçimi öncesinde bugün sırasıyla İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Yeni Yol Partisi Grup Başkanı Bülent Kaya, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ve MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay'ı ziyaret etti.

Kaynak: ANKA / Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trafikte çılgına dönen İlker Aksum'dan ağır küfür ve hakaret!

Ünlü oyuncu trafikte tartıştığı şoföre küfürler savurdu
Galatasaray'ın kiralık yolladığı Mathias Ross için karar verildi

Galatasaray'a geri döndü
CHP'li Eren Erdem: Kılıçdaroğlu'na küfretmek için 600 kişilik trol ekibi kuruldu

"Kılıçdaroğlu'na küfretmek için trol ekibi kuruldu başında o isim var"
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Podyumda cesur yırtmaç! Frikik iddialarına Pınar Altuğ'dan açıklama

Podyumda cesur yırtmaç! Frikik iddialarına Altuğ'dan açıklama
75 bini aşkın kaçak hacı adayı geri gönderildi

Hacca giden 75 bin kişi geri gönderildi
İngiltere Başbakanı Starmer, yeni savaş hazırlığı planını duyurdu

Avrupa ülkesi yeni savaş hazırlığı planını duyurdu
İş insanı Uğur Yurdakul kızının ölümüne 2 ay dayanabildi

Ünlü iş insanı kızının ölümüne 2 ay dayanabildi
Tatil fotoğrafları Real Madrid'de şok etkisi yarattı: Dünya Arda Güler'e henüz hazır değil

Tatil fotoğrafları şok etkisi yarattı: Dünya Arda'ya henüz hazır değil
Bonservis rekoru kıracak! İşte Fenerbahçe'nin yeni forveti

Bonservis rekoru kıracak! İşte Fenerbahçe'nin yeni forveti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.