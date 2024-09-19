Üye Girişi
Haberler

CHP, Tasarruf Tedbirleri Paketi İçin Anayasa Mahkemesi'ne Dava Açtı

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP, kamuoyunda “tasarruf tedbirleri paketi” olarak nitelendirilen kanunun iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) dava açtı. CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, kanunda Anayasa'ya aykırı hükümler olduğunu belirterek "Çok sayıda yüksek kamu görevlisi, AKP yandaşı üç, dört, beş hatta altı maaş alıyorlar ve daha fazla maaş almaya doymuyorlar. AKP'nin bir avuç yandaşı bu yıl sonuna kadar ayrıcalıklı çok maaş uygulamasına devam edebilecekler. Bunun bir yerde tasarrufla alakası varsa, bir yerde kamu yararı ile alakası varsa dönsünler, bu kanunu yapanlar bize söylesinler" dedi.

(ANKARA) - CHP, kamuoyunda "tasarruf tedbirleri paketi" olarak nitelendirilen kanunun iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) dava açtı. CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, kanunda Anayasa'ya aykırı hükümler olduğunu belirterek "Çok sayıda yüksek kamu görevlisi, AKP yandaşı üç, dört, beş hatta altı maaş alıyorlar ve daha fazla maaş almaya doymuyorlar. AKP'nin bir avuç yandaşı bu yıl sonuna kadar ayrıcalıklı çok maaş uygulamasına devam edebilecekler. Bunun bir yerde tasarrufla alakası varsa, bir yerde kamu yararı ile alakası varsa dönsünler, bu kanunu yapanlar bize söylesinler" dedi.

CHP, kamuoyunda "tasarruf tedbirleri paketi' olarak nitelendirilen 7521 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle Anayasa Mahkemesi'ne dava açtı. CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, AYM'ye yapılan başvurunun ardından yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

"Kamuoyunda Tasarruf Tedbirleri Paketi adıyla bilinen ve 26 Temmuz 2014 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yasalaşan kanuni düzenlemenin yürürlüğünün durdurulması ve iptali için Anayasa Mahkemesi başvurumuzu yapmış bulunuyoruz. Her zaman olduğu gibi bu başvuruya ilişkin gerekçelerimizi sosyal medya hesaplarımızdan ve basın bültenimizden sizlerle paylaşacağız. Ben burada kısa bir özeti sizlerle paylaşmayı, otomotiv sektöründe kamu yararına aykırı olmak üzere bir damga vergisi istisnası ve Özel Tüketim Vergisi oranlarının düşürülmesini, üstelik de bir yabancı yatırımcının yararına olmak üzere düzenleyen bir hükme sahip. Yani yasanın başlığı tasarruf ama damga vergisi oranlarını düşürüyor ve aynı zamanda Özel Tüketim Vergisi oranlarını düşürüyor, üstelik de bunu bir yatırımcıya yönelik olmak üzere yapıyor. Hem Anayasa'ya aykırı hem de başlığa aykırı.

"Anayasaya aykırı hükümler var"

BOTAŞ'ın doğalgaz alımlarında, ayrıca BOTAŞ'ın petrol ve doğalgaz arama ve sondaj çalışmalarında ve Toprak Mahsulleri Ofisi'nin yurt dışından yapacağı ithalatlarda Kamu İhale Kanunu'na uymayı zorunlu olmaktan çıkartıyor. Yani Kamu İhale Kanunu'nu BOTAŞ ve Toprak Mahsulleri Ofisi açısından bir istisna haline getiriyor. O halde soralım; Kamu İhale Kanunu'na uymak bu memlekette tasarrufu mu getirir, yoksa BOTAŞ ve TMO'yu Kamu İhale Kanunu'nun dışına taşımak acaba ülkenin tasarruf etmesi açısından daha mı yararlıdır? Şüphesiz öyle değil ve bu nedenle bunun da iptalini istiyoruz.

Diğer taraftan Anayasa'ya aykırı hükümler var. Avukatlık Kanunu'na aykırı biçimde serbest avukatlar ve mükellefler arasındaki sır tutma zorunluluğuna aykırı olacak biçimde gayrimenkul alım satım ile ilgili bilgileri serbest avukatın doğrudan MASAK'a bildirmesine ilişkin hükümleri insan haklarına ve Avukatlık Kanunu'na aykırı görüyoruz ve bu nedenle Anayasa Mahkemesi'ne taşıyoruz.

"AKP'nin bir avuç yandaşı..."

Bir diğer düzenleme kamuoyuna çok tartışıldı. Çok sayıda yüksek kamu görevlisi, AKP yandaşı üç, dört, beş hatta altı maaş alıyorlar ve daha fazla maaş almaya doymuyorlar. Güya bu yasa bunu engelleyecek bir hüküm içerdi. Arkadaşlar, bunların tümünün yürürlük maddesi Resmi Gazete'de yayımlandığı gün, yani 26 Temmuz olmasına rağmen birden fazla maaş alanlarla ilgili yürürlük maddesini bu yılın sonuna uzattılar. Başka bir deyişle, AKP'nin bir avuç yandaşı bu yıl sonuna kadar ayrıcalıklı çok maaş uygulamasına devam edebilecekler. Bunun bir yerde tasarrufla alakası varsa, bir yerde kamu yararı ile alakası varsa dönsünler, bu kanunu yapanlar bize söylesinler. Komisyonlarda, Genel Kurulda çok bunun itirazını yaptık, şimdi yüksek Anayasa Mahkemesi yargısına bununla ilgili başvurumuzu yapıyoruz. Dediğim gibi bununla ilgili her türlü açıklamayı basın bültenimizde ve sosyal medya hesaplarımızda bulacaksınız. Ancak Cumhuriyet Halk Partisi her zaman olduğu gibi bu Anayasa Mahkemesi başvurusunu neden yaptığını ve hangi gerekçeyle yaptığını kamuoyuna açıklamayı yararlı görüyor. Aracılığınızla bunu yapmış bulunuyoruz."

Dava dilekçesinde, iptal ve yürürlüğün durdurulması istemlerinin gerekçeleri şöyle sıralandı:

"- Kamu kurum ve kuruluşlarına ait taşıt ve iş makinelerinin, kanuni ölçüt olmaksızın; Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından satılması,

Otomotiv sektöründe, kamu yararı olmaksızın; ayrımcı uygulamalara ve haksız rekabete neden olacak biçimde; bazı özel teşebbüsler bakımından damga vergisi istisnası tanınması ve özel tüketim vergisi oranlarının düşürülmesi,

BOTAŞ'ın yapacağı doğal gaz alımlarında Kamu İhale Kanunu'nun uygulanmaması ve bu alımlara ilişkin usul ve esasların kanuni ölçüt olmaksızın; Cumhurbaşkanınca belirlenmesi,

BOTAŞ'ın petrol ve doğalgaz arama, sondaj, üretim vb. alımları ile Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü'nün ithalat yoluyla yapacağı tarımsal ürün alımlarında Kamu İhale Kanunu'nun uygulanmaması ve bu alımlara ilişkin usul ve esasların kanuni ölçüt olmaksızın yönetmeliklerle belirlenmesi,

Liyakat ilkesinin aksine gelir uzmanları ve gelir uzman yardımcılarının hiyerarşik üstü olarak; "müdür yardımcısı, vergi dairesi müdür yardımcısı, müdür ve vergi dairesi müdürü"nün belirlenmesi,

Avukat-müvekkil ilişkisinin gizliliği esası ile sır saklama yükümlülüğüne orantısız biçimde müdahale edilerek; özel hayata saygı hakkının aksine; taşınmaz alım satımı vb. işlerde serbest avukatlara, MASAK Başkanlığı'na bildirim yükümlülüğü getirilmesi,

Devlet yardımları bakımından Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nın ilgililerden kanuni ölçüt olmaksızın bilgi, belge, kayıt ve veri talep edebilmesi,

Kamu personel rejimine tabi olarak istihdam edilen kimselerin; birden fazla görevi olması durumunda; sadece bir görev için ücret almasına yönelik düzenlemede; tereddütlerin giderilmesi için kanuni ölçüt olmaksızın Cumhurbaşkanına yetki verilmesi,

Kamu personel rejimine tabi olarak istihdam edilen kimselerin; birden fazla görevi olması durumunda; sadece bir görev için ücret almasına yönelik düzenlemenin yürürlüğünün 01.01.2025 tarihine ertelenmesi suretiyle; kamu maliyesinin zarara uğratılması."

CHP, Tasarruf Tedbirleri Paketi İçin Anayasa Mahkemesi'ne Dava Açtı
Kaynak: ANKA / Güncel

Anayasa Mahkemesi Gökhan Günaydın Ekonomi Güncel Hukuk Kamu

İsrail ordusundan Lübnan'a bir saldırı daha! Bu kez Nasrallah konuşurken vurdular

İsrail durmak bilmiyor! Şimdi de Hizbullah lideri konuştuğu sırada saldırdılar

 2025 yılında asgari ücret, memur ve emekli zammı ne kadar olacak? Kalem kalem hesaplandı, işte çıkan sonuçlar

2025 yılında asgari ücret, memur ve emekli zammı ne kadar olacak?

 Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar'a siyasi yasak getirildi

31 Mart'ta yüzde 45'le seçilen belediye başkanına siyasi yasak
Merkez Bankası faizi yüzde 50'de sabit bıraktı

Merkez Bankası piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İZSU İzmir su kesintisi! 19-20 Eylül Ödemiş, Urla, Bornova su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Olanlar Oldu filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Olanlar Oldu filmi ne zaman, nerede çekildi? Gaziantep GASKİ su kesintisi! İslahiye, Oğuzeli, Yavuzeli 19-20 Eylül Ağustos GASKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? 20 Eylül Cuma Hutbesi yayınlandı! 20 Eylül Cuma Hutbesi tam metni! Password final mi yapacak? Password bitti mi? MasterChef Takım Oyunu kim kazandı? 19 Eylül Perşembe bugün MasterChef Mavi Takım mı kazandı Kırmızı Takım mı kazandı? MasterChef eleme adayları kim? 19 Eylül Perşembe bugün kim potaya gitti? Adana ASKİ su kesintisi! 19-20 Eylül Sarıçam, Kozan, Pozantı su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? KOSKİ Konya su kesintisi! 19-20 Eylül Karatay, Cihanbeyli, Sarayönü su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? MasterChef Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? 19 Eylül Perşembe Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? ASKİ Ankara su kesintisi! 19-20 Eylül Çankaya, Elmadağ, Gölbaşı su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });