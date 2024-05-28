CHP, Srebrenitsa Soykırımını Anma Günü için kanun teklifi verdi

(ANKARA)- CHP, 11 Temmuz 1995 tarihinde Bosna-Hersek'in Srebrenitsa kentinde Sırplar tarafından yapılan katliamın "Soykırım" olarak tanınması ve 11 Temmuz'un "Srebrenitsa Soykırımını Düşünme ve Anma Günü" olarak kabul edilmesi için kanun teklifi verdi.

CHP Grup Başkanvekilleri Gökhan Günaydın, Murat Emir ve Ali Mahir Başarır, bugün TBMM Başkanlığı'na 11 Temmuz gününün "Srebrenitsa Soykırımını Düşünme ve Anma Günü" olarak kabul edilmesine ilişkin kanun teklifi sundu. Günaydın, Emir ve Başarır'ın ortak imzası ile verilen teklifin gerekçesinde özetle şu ifadeler yer aldı:

"Bosna-Hersekli kurban yakınları, yapılan, katliamın unutulmaması için yıllardır çaba göstermektedirler. Soykırımı inkar eden Sırp yöneticilerin artık bu gerçekle yüzleşmelerini istemektedirler. Nihayet, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu, 1995'te Bosna-Hersek'in Srebrenitsa kentinde yaklaşık 8 binden fazla Bosnalı Müslüman erkek ve çocuğun katledildiği 11 Temmuz'u, 'Soykırımı Düşünme ve Anma Günü' ilan etti. Almanya'nın önerisiyle gündeme gelen 'Srebrenitsa Soykırımını Anma Günü' kararı, Bosnalı Sırplar ve Sırbistan'ın sert tepkisine rağmen 193 üyeli genel kurulda 84 üye ülkenin oylarıyla kabul edildi. BM Genel Kurulu'nda kabul edilen karar, soykırımı inkar edenlerin kınanmasını, savaş, soykırım ve insanlığa karşı suç işledikleri gerekçesiyle uluslararası mahkemeler tarafından suçlanan kişileri yücelten eylemlerin kınanmasını, soykırımın inkarı, çarpıtılması ve gelecekte benzer olayların yaşanmasını önlemek için konunun eğitim sistemlerinde ders olarak işlenmesi öneriliyor. Kanun teklifimizle Sırpların, 11 Temmuz 1995 tarihinde 8 binden fazla insanı katlederek toplu mezarlara gömmelerinin bir 'soykırım' olduğunun Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından ilan edilmesi ve Sırpların katlettiği Müslümanları anmak amacıyla her yıl 11 Temmuz gününün 'Srebrenitsa Soykırımını Düşünme ve Anma Günü' olarak ilan edilmesi amaçlanmaktadır."

TBMM Başkanlığına sunulan; Sırpların, 11 Temmuz 1995 tarihinde Bosna-Hersek'in Srebrenitsa kentinde Yaptıkları katliamın "Soykırım" Olarak Tanınması ve her yılın 11 Temmuz gününün "Srebrenitsa Soykırımını Düşünme ve Anma Günü" olarak kabul edilmesine dair kanun teklifi şöyle:

"MADDE 1- (1) Sırpların, 11 Temmuz 1995 tarihinde Bosna-Hersek'in Srebrenitsa kentinde yaptıkları katliam "Soykırım" olarak tanınmıştır.

(2) Sırpların, 11 Temmuz 1995 tarihinde Srebrenitsa kentinde katlettiği Bosnalı Müslümanları anmak amacıyla her yılın 11 Temmuz günü "Srebrenitsa Soykırımını Düşünme ve Anma Günü olarak kabul edilmiştir.

MADDE 2- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür."