Zeynel Emre'den Ömer Çelik'e Tepki: "Üslubu, İçine Düştükleri Suçluluk Psikolojisinin İtirafı Niteliğindedir"

(ANKARA) - CHP Sözcüsü Zeynel Emre, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamalarına tepki göstererek, "İçine düştükleri suçluluk psikolojisinin itirafı niteliğindedir. ABD Büyükelçisi Tom Barrack'ın; 'Başkan Trump 'Çözüm olarak Erdoğan'a meşruiyet vermeliyim' dedi. Şu an bu oluyor' sözleri karşısında sus pus olanlar, bu gerçeğin üzerini hamasetle örtemezler. Buradan bir kez daha hatırlatıyoruz: Vatandaşlarımızı açlığa mahküm ederek, siyasi rakiplerinize kumpas kurarak ve itiraz eden herkesi hapse tıkarak kaybettiğiniz meşruiyeti dışarıda kazanamazsınız. Meşruiyetin kaynağı Trump'ın masası değil, Türk Milleti'nin iradesidir" dedi.

CHP Parti Sözcüsü Zeynel Emre, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamalarına sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Emre şunları kaydetti:

"AK Parti Sözcüsü'nün, Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'e yönelik saldırgan üslubu, içine düştükleri suçluluk psikolojisinin itirafı niteliğindedir. ABD Büyükelçisi Tom Barrack'ın; 'Başkan Trump 'Çözüm olarak Erdoğan'a meşruiyet vermeliyim' dedi. Şu an bu oluyor' sözleri karşısında sus pus olanlar, bu gerçeğin üzerini hamasetle örtemezler. 19 Mart Sivil Darbesi'ni hayata geçirmek için Trump yönetiminden aldıkları destek, ellerini kollarını öyle bir bağlamış ki; daha düne kadar 'Dostum' dedikleri bir Devlet Başkanı eşiyle birlikte konutundan kaçırılırken seslerini çıkaramıyor, durumu 'müessif bir olay' diye geçiştirmeye çalışıyorlar.

"Meşruiyetin kaynağı Trump'ın masası değil, Türk Milleti'nin iradesidir"

ABD'li bir Senatör'ün dile getirdiği, Trump'ın da onayladığı 'Maduro bugün Türkiye'de olabilirdi ama New York'ta. Trump ona bir çıkış sunmuştu.' küstahlığını resmi bir dille reddetmekten ve kınamaktan bile korkan bir iktidarla karşı karşıyayız. 'Bize gelen böyle bir teklif yok' diyerek bu rezaletin üzerini örtmeye çalışmanız, içine düştüğünüz acziyetin resmidir. Buradan bir kez daha hatırlatıyoruz: Vatandaşlarımızı açlığa mahküm ederek, siyasi rakiplerinize kumpas kurarak ve itiraz eden herkesi hapse tıkarak kaybettiğiniz meşruiyeti dışarıda kazanamazsınız. Meşruiyetin kaynağı Trump'ın masası değil, Türk Milleti'nin iradesidir!