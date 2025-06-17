CHP Sözcüsü Yücel'den Özdağ'ın Tahliyesine İlişkin Açıklama

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın 148 gün süren tutukluluğunun ardından tahliye edilmesini memnuniyetle karşıladı. Yücel, bu tür bir tutukluluğun demokrasi açısından bir utanç olduğunu belirtti.

(ANKARA) - CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın tahliye edilmesine ilişkin, "Özdağ'ın 148 gün sonra özgürlüğüne kavuşması sevindiricidir. Ancak 2025 yılında bir siyasi parti genel başkanının, eski bir parlamenterin böyle zorlama bir suçlamadan tutuklu yargılanması demokrasi ayıbıdır" dedi.

Deniz Yücel, sosyal medya hesabından yaptığı, açıklamada şunları kaydetti:

"Zafer Partisi Genel Başkanı Sn. Ümit Özdağ'ın 148 gün sonra özgürlüğüne kavuşması sevindiricidir. Ancak 2025 yılında bir siyasi parti genel başkanının, eski bir parlamenterin böyle zorlama bir suçlamadan tutuklu yargılanması demokrasi ayıbıdır. Bırakın tutuklu yargılanmasını, Zafer Partisi Genel Başkanı Sn. Ümit Özdağ hakkında böyle bir davanın açılması dahi hukuk düzeni açısından utanç vericidir. Soruşturma ve kovuşturma aşamasında ceza hukukunun en temel prensipleri ayaklar altına alınmıştır. Yargılamanın tutuklu sürdürülmesi, sürecin başından sonuna kadar siyaset koktuğunun somut bir göstergesidir. Yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığı tesis edilmedikçe, ülkemizde gerçek anlamda bir 'adaletten' söz etmek mümkün değildir."

Kaynak: ANKA / Güncel
Bakanlıktan English Home'un ürünü için toplatma kararı

Bu ürünü evinizde kullanıyorsanız hemen atın! Satışı yasaklandı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İran'a yönelik saldırıda kilit hedef! Netanyahu'nun 'Fordo' planı ortaya çıktı

Savaştaki kilit hedef için planı hazır! İşte destek istediği ülke
Bahçeli'den İsrail-İran çatışmasına çarpıcı yorum: Amacı bizi çevrelemek

İsrail-İran çatışmasına çarpıcı yorum: Amacı bizi çevrelemek
Selahattin Demirtaş'tan sürpriz çağrı! 4 madde sıraladı

Selahattin Demirtaş'tan sürpriz çağrı! 4 madde sıraladı
Rusya, Ukrayna'yı İHA ve füzelerle vurdu! 15 kişi öldü, 75 kişi yaralandı

Görüntü İsrail ya da İran'dan değil! 440 İHA ülkeyi yerle bir etti
ABD istihbaratı, İsrail'in İran'a yönelik 'nükleer silah' iddiasını çürüttü

ABD istihbaratı İsrail'i çürüttü! İran nükleer silah peşinde değil
Aile hekiminden alınacak ehliyet ve sağlık raporları ücretli oldu

Aile hekiminden alınacak tüm raporlar ücretli oldu! İşte yeni tarife
Süper Lig'in flaş ekibi Cenk Tosun'a formayı giydirecek

Yeni adresini duyan taraftarlar kahrolacak
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.