CHP Sözcüsü Yücel'den Özdağ'ın Tahliyesine İlişkin Açıklama

(ANKARA) - CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın tahliye edilmesine ilişkin, "Özdağ'ın 148 gün sonra özgürlüğüne kavuşması sevindiricidir. Ancak 2025 yılında bir siyasi parti genel başkanının, eski bir parlamenterin böyle zorlama bir suçlamadan tutuklu yargılanması demokrasi ayıbıdır" dedi.

Deniz Yücel, sosyal medya hesabından yaptığı, açıklamada şunları kaydetti:

"Zafer Partisi Genel Başkanı Sn. Ümit Özdağ'ın 148 gün sonra özgürlüğüne kavuşması sevindiricidir. Ancak 2025 yılında bir siyasi parti genel başkanının, eski bir parlamenterin böyle zorlama bir suçlamadan tutuklu yargılanması demokrasi ayıbıdır. Bırakın tutuklu yargılanmasını, Zafer Partisi Genel Başkanı Sn. Ümit Özdağ hakkında böyle bir davanın açılması dahi hukuk düzeni açısından utanç vericidir. Soruşturma ve kovuşturma aşamasında ceza hukukunun en temel prensipleri ayaklar altına alınmıştır. Yargılamanın tutuklu sürdürülmesi, sürecin başından sonuna kadar siyaset koktuğunun somut bir göstergesidir. Yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığı tesis edilmedikçe, ülkemizde gerçek anlamda bir 'adaletten' söz etmek mümkün değildir."