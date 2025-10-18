Haberler

CHP Sözcüsü Yücel: Bağımsız Yargı Siyasi Partilerin Yanında Olmamalı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Sözcüsü Deniz Yücel, Yüksek Seçim Kurulu'nun İstanbul Olağan İl Kongresi'nin durdurulmasına yönelik kararını değerlendirerek partisinin bağımsız yargı mücadelesini vurguladı.

(ANKARA) - CHP Sözcüsü Deniz Yücel, partisinin İstanbul Olağan İl Kongresi'nin durdurulmasına yönelik Yüksek Seçim Kurulu'nun verdiği kararı değerlendirerek, "Bir kez daha hatırlatıyoruz; Cumhuriyet Halk Partisi, siyasallaşan yargı kararları ile korkutulup, sindirilebilecek bir parti değildir. Bağımsız ve tarafsız yargı da siyasi partilerin yanında ya da karşısında yer alacak bir güç değildir! Yargının tek amacı adaleti sağlamaktır" dedi.

CHP Sözcüsü Deniz Yücel, X hesabından yaptığı paylaşımda Yüksek Seçim Kurulu'nun partisinin İstanbul Olağan İl Kongresi'nin durdurulmasına yönelik talebi reddetmesi kararına ilişkin olarak, şunları kaydetti:

"Daha önce CHP İstanbul Olağanüstü İl Kongresi'ni durdurmaya çalışan İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi bu kez de partimizin olağan İstanbul İl Kongresini durdurmak istedi ancak YSK, bu hukuksuz talebin reddine karar verdi. Bir kez daha hatırlatıyoruz; Cumhuriyet Halk Partisi, siyasallaşan yargı kararları ile korkutulup, sindirilebilecek bir parti değildir. Bağımsız ve tarafsız yargı da siyasi partilerin yanında ya da karşısında yer alacak bir güç değildir! Yargının tek amacı adaleti sağlamaktır. Adalet terazisini bozanlar bir gün mutlaka hukuk önünde hesap verecektir."

Kaynak: ANKA / Güncel
Tarih verildi! Refah Sınır Kapısı yeniden açılıyor

Tarih verildi! Gazze'yi dünyaya bağlayan tek kapı yeniden açılıyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TRT'nin efsane spikeri Korhan Abay yıllar sonra otobüs beklerken görüntülendi

Nereden nereye!
Vedat Muriqi, Sevilla'yı yıktı

İspanyol devini Vedat Muriqi yıktı
Bazı meslek gruplarına yıllık harç zorunluluğu getiriliyor! Peki kimden ne kadar alınacak? İşte detaylar

Düzenleme Meclis'te! İşte harç zorunluluğu getirilecek meslekler
Ali Koç'un oturuşuna tepki yağıyor

Ali Koç'a tepki yağıyor
TRT'nin efsane spikeri Korhan Abay yıllar sonra otobüs beklerken görüntülendi

Nereden nereye!
İmamoğlu'nun 'savcılara hakaret' davası düştü

İmamoğlu hakkında açılan dava düştü
Hasat başladı! Günlük 5 bin TL kazanıyorlar

Hasat başladı! Günlük 5 bin TL kazanıyorlar
YSK kararını verdi: CHP İstanbul İl Kongresi yapılacak

YSK acil toplantıda CHP il kongresiyle ilgili kararını verdi
Gülben Ergen, ünlü isimlerin test sonuçlarına tepki gösterdi

Gülben Ergen ünlü isimlerin test sonuçlarına tepki gösterdi
Ankara kulislerini çalkalayan iddia: AK Parti'den Ali Babacan'a 'dön' teklifi

Kulisleri çalkalayan iddia! AK Parti'den Ali Babacan'a "dön" teklifi
Galatasaray'da Dursun Özbek yönetimi ibra edildi

Dursun Özbek ve yönetimine ibra kararı
Birce Akalay test sonucunu maçta öğrendi

Test sonucunu maçta öğrendi! Kulise kapandı
Fatih Terim'den milli yıldızımıza büyük övgü: Daha yeteneklisi yok

Terim'den milli yıldızımıza büyük övgü: Daha yeteneklisi yok
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.