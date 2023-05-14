CHP Sözcüsü Öztrak, Tekirdağ'da oyunu kullandı Açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekilliği Seçimi için oyunu Tekirdağ'da kullandı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekilliği Seçimi için oyunu Tekirdağ'da kullandı.

Süleymanpaşa Nihat Sami Banarlı Ortakuluna gelen Öztrak, 1316 numaralı sandıkta oy verdi.

Öztrak, çıkışta gazetecilere yaptığı açıklamada, seçim sonuçlarının ülke için hayırlı olmasını diledi.

Türkiye için önemli bir gün olduğunu ifade eden Öztrak, "Milli irade bugün tecelli edecek. Bundan sonraki 5 yıl ülkeyi kimlerin yöneteceğine milletimiz karar verecek. Verilecek karara hepimiz saygılı olmak durumundayız. Millet iradesinin üzerinde hiçbir irade yoktur." dedi.

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak da oyunu Faik Öztrak ile aynı sandıkta kullandı.