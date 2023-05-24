CHP Sözcüsü Öztrak: "Protokolde Yer Alan ve Benim Az Önce Açıkladığım Hususlar Dışındaki Haber ve Yorumlar Dezenformasyon ve Yalandır"

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ arasındaki protokoldeki hükümlerin Millet İttifakı’nın Ortak Politikalar Mutabakat Metninde detaylarıyla yer alan maddenin özet hali olduğunu söyledi. Öztrak, "Görüşmenin ana omurgasını kaçakların ve sığınmacıların durumu ile ulusal güvenlik konuları oluşturmuştur. Çok açık ve net söyleyeyim protokolde yer alan ve benim az önce açıkladığım hususlar dışındaki haber ve yorumlar dezenformasyon ve yalandır” dedi.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ arasındaki protokoldeki hükümlerin Millet İttifakı'nın Ortak Politikalar Mutabakat Metninde detaylarıyla yer alan maddenin özet hali olduğunu söyledi. Öztrak, "Görüşmenin ana omurgasını kaçakların ve sığınmacıların durumu ile ulusal güvenlik konuları oluşturmuştur. Çok açık ve net söyleyeyim protokolde yer alan ve benim az önce açıkladığım hususlar dışındaki haber ve yorumlar dezenformasyon ve yalandır" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, CHP Genel Merkezi'nde bugün basın toplantısı düzenleyerek gündeme ilişkin açıklamalar yaptı.

Ümit Özdağ görüşmesine de katılmış olan Öztrak, Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu ile Ümit Özdağ arasında bir bakanlık görüşmesi olmadığını ifade ederken, "Çok açık ve net söyleyeyim protokolde yer alan ve benim az önce açıkladığım hususlar dışındaki haber ve yorumlar dezenformasyon ve yalandır" açıklamasını yaptı.

Öztrak'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

"MİLLETİMİZİN BEKLEDİĞİ BU ÖNEMLİ BİRLİKTELİĞİN SARAY VE ŞÜREKASINDA CİDDİ RAHATSIZLIK YARATTIĞINI GÖRÜYORUZ: Bugün Genel Başkanımız sayın Kemal Kılıçdaroğlu, Zafer Partisi Genel Başkanı sayın Ümit Özdağ ile bir görüşme gerçekleştirmiştir. Görüşmenin ardından sayın Ümit Özdağ, pazar günü yapılacak seçimlerde Zafer Partisi'nin Türkiye Cumhuriyeti'nin 13'üncü Cumhurbaşkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na destek vereceğini açıklamıştır. Milletimizin beklediği bu önemli birlikteliğin saray ve şürekasında ciddi rahatsızlık yarattığını ve bu çerçevede bir dezenformasyon sürecini başlattıklarını görüyoruz. 13'üncü Cumhurbaşkanımız sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile Zafer Partisi Genel Başkanı sayın Ümit Özdağ arasında imzalanan protokol metni son derece açıktır. Bu nedenle dezenformasyon yapılan konulara ben de açıklık getirmek istiyorum.

PROTOKOLÜN 4'ÜNCÜ MADDESİNDE YER ALAN DÜZENLEME MİLLET İTTİFAKI'NIN ORTAK POLİTİKALAR MUTABAKAT METNİNDE DETAYLARIYLA YER ALAN MADDENİN ÖZET HALİDİR: Birincisi protokolün 4'üncü maddesinde yer alan düzenleme Millet İttifakı'nın Ortak Politikalar Mutabakat Metninde detaylarıyla yer alan maddenin özet halidir. Mutabakat metnimizin 60'ıncı sayfasında yer alan ifadeleri size aynen okuyorum; 'Seçilmiş yöneticilerin görevlerine bir yargı kararı olmadıkça son verilememesini güvence altına alacağız.' Millet İttifakı'nın sözü budur. Protokol metninde de yargı kararı olmaksızın adım atılmayacağı, atılamayacağı net bir şekilde ifade edilmiştir.

AÇIKLADIĞIM HUSUSLAR DIŞINDAKİ HABER VE YORUMLAR DEZENFORMASYON VE YALANDIR: İkinci konu bakanlık meselesidir. Baştan beri söylüyoruz, 13'üncü Cumhurbaşkanımız sayın Kemal Kılıçdaroğlu, bakanlar kurulunu Millet İttifakı'nı oluşturan partilerin liderleriyle yapacağı görüşmeler sonrasında belirleyecektir. Kaldı ki sayın Genel Başkanımızın, sayın Özdağ ile yaptığı görüşmede bakanlık konusu hiçbir şekilde gündeme gelmemiştir. Görüşmenin ana omurgasını kaçakların ve sığınmacıların durumu ile ulusal güvenlik konuları oluşturmuştur. Çok açık ve net söyleyeyim protokolde yer alan ve benim az önce açıkladığım hususlar dışındaki haber ve yorumlar dezenformasyon ve yalandır."