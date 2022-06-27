CHP Sözcüsü Öztrak, MYK toplantısına ilişkin açıklama yaptı Açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "Gelir vergisi dilimleri, çalışanların alım gücünü dikkate alarak yeniden düzenlenmelidir." dedi.

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı.

Toplantıya ilişkin açıklamada bulunan Öztrak, ekonomide risklerin her gün arttığını söyledi.

Türkiye'de döviz kalmadığını ve milletin elinde kalan dövizlere göz dikildiğini öne süren Öztrak, dövizlere el koymak için her gün kural değiştirildiğini savundu.

Öztrak, Türkiye ekonomisinin her geçen gün rekabetçi piyasa ekonomisinden uzaklaştığını kaydetti.

Hükümetin şirketlere zorla döviz sattırdığını iddia eden Öztrak, "Yaptıkları son düzenlemeye göre şirketlerin döviz varlıklarının Türk lirası karşılığı 15 milyon lirayı aşarsa bankalar bunlara yeni ticari kredi vermeyecek. 15 milyon lira bugünkü dolar kuruyla 900 bin dolar bile değil. Saray, şirketlerin tasarruf hesaplarında 900 bin dolar tutmasına bile göz dikecek noktaya gelmiş. Bu, tüm ticari hayata yönelik açık bir tehdit, göz korkutma." şeklinde konuştu.

Bankalardan kredi kullanan her firmanın bu düzenleme kapsamına girsin ya da girmesin her ay hazırlatacağı bağımsız denetim raporlarını bankalara ibraz etmek zorunda olduğunu belirten Öztrak, bunun şirketlerin sırtına yeni bir maliyet yüklemek anlamına geldiğini savundu.

"BDDK bunun altından kalkamaz"

Bankalara da "şirket polisliği" görevi verildiğini, bankaların şirketleri izleyeceğini, düzenlemeye uymayanları Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumuna (BDDK) şikayet edeceğini öne süren Öztrak, "Siz üretimi, ihracatı böyle mi artıracaksınız? Döviz rezervlerini böyle mi güçlendireceksiniz? Büyümeyi böyle mi sağlayacaksınız?" diye sordu.

Öztrak, şöyle devam etti:

"Hem milletin serbestçe döviz tutmasına kısıt getirip kambiyo rejimiyle oynayacaksınız hem de bunu gizlemek için işi BDDK'ya bir kredi düzenlemesiymiş gibi yaptıracaksınız. Ne zamandan beri kambiyo rejimiyle ilgili kararları BDDK alıyor? BDDK bu kararları alamaz. Bu iş, Hazine ve Maliye Bakanlığının işi. Bu yapılan yetki aşımıdır. Hazinenin işini Hazine, BDDK'nin işini BDDK yapmalıdır. Bunları yapanları kriz döneminde Hazine müsteşarlığı yapmış biri olarak uyarıyorum. Devlet kurumlarına yaptırdığınız, bu yetki aşımlarını, bu saçma sapan kararları gören vatandaşlar panikleyebilirler. Tehlikeli işlere kalkışırlar. Durduk yere bir de bankacılık krizini tetiklerseniz bunun hesabını veremezsiniz. BDDK bunun altından kalkamaz. Adamın görevi bankacılıkta istikrarı sağlamak ama istikrarsızlığı artıracak işler yapıyor. Hiç eğip, bükmeye gerek yok. Türkiye'de serbest kambiyo rejimi artık kalmamıştır."

"Bu yıl, kurban kesmek hiç ama hiç kolay olmayacak"

Öztrak, 27 Aralık 2021'de Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin "Bir uyuyun, altı ay sonra uyanın, Türkiye'de çok farklı noktalara gideceğiz" dediğini anlatarak, "Nebati bakanın 6 aylık uykusu bu ülkeye çok şeye mal oldu." dedi.

Ekmeğe gelen zamlara değinen Öztrak, vatandaşların artık faturasını, kirasını ödemek için evindeki eşyaları sattığını söyledi.

Kurban Bayramı'nın yaklaştığını anımsatan Öztrak, besi yeminin fiyatının son bir yılda yüzde 128 arttığını, kurbanlık fiyatlarının uçtuğunu kaydetti.

Öztrak, "Bu yıl kurban kesmek hiç ama hiç kolay olmayacak. Küçükbaşta 3-4 bin, büyükbaşta 60 bin liralara varan fiyatlar konuşuluyor. Ekmek alamayan insanlar kurbanı nasıl alacak?" dedi.

"Teröre dair kaygılarımız artık NATO'nun da kaygısı olmalıdır"

Memura, emekliye ve asgari ücretliye verilecek zamlara değinen Öztrak, şunları kaydetti:

"Lafı eveleyip gevelemeyin, memura, emekliye taahhüdünüzün üzerinde ne kadar zam vereceksiniz, bunu söyleyin. Asgari ücret ne olacak? Eseriniz enflasyon canavarı, asgari ücreti yedi bitirdi. Asgari ücret açlık sınırının altına düştü. Ülkede çalışanların yarısından fazlası asgari ücret seviyesinde para kazanıyor. Milyonlarca asgari ücretliyi enflasyona ezdirmemek için siz ne yapacaksınız? Temmuz'da asgari ücret ne olacak?

Buradan bir de çağrı ve uyarıda bulunalım. Gelir vergisi dilimleri de enflasyonla beraber güncelliğini yitirdi. Adaletsiz hale geldi. Memurlara enflasyon telafisi için verilen zamdan fazlası, vergiye gidecek. Çok acil bir güncelleme yapılması gerekiyor. Aksi takdirde memurun sağ cebine koyduğunuz hakkını, 'Öde bakalım gelirinin vergisini' diyerek sol cebinden misliyle alacaksınız. Bu şekilde yapılacak bir maaş artışı memuru kandırmaktan başka bir şey değildir. Tekrar uyarıyoruz. Gelir vergisi dilimleri, çalışanların alım gücünü dikkate alarak yeniden düzenlenmelidir."

Öztrak, dünya jeopolitik dengelerindeki hızlı değişim ve Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinden sonra İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik başvurusunun Türkiye'ye önemli bir avantaj sağladığını ifade etti.

Madrid'de yarın NATO'nun gelecek 10 yılını şekillendirecek, stratejik konseptinin görüşülmeye başlanacağını dile getiren Öztrak, "Bu görüşmelerde Türkiye'yi masada temsil edecekler, ellerindeki pazarlık gücünü bu defa heba etmemelidirler. Tüm güvenlik endişelerimizi giderecek önlemleri, bu stratejik dokümana dahil etmelidirler. Bizim bölgemizde teröre dair kaygılarımız artık NATO'nun da kaygısı olmalıdır." diye konuştu.

"Sayın Erdoğdu'nun en doğru karar vereceğine inanıyoruz"

Öztrak, açıklamasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu ve eşi ile ilgili sosyal medyaya bazı kayıtlar yansıdı. Değerlendirmeniz nedir?" sorusuna Öztrak, "Sayın Erdoğdu'nun kendisi ve partimiz açısından en doğru kararı vereceğine inanıyoruz." yanıtını verdi.

"Meclisteki ek bütçe Türkiye'nin ekonomik sıkıntısına çözüm sunabilir mi? Ne düşünüyorsunuz?" sorusu üzerine Öztrak, Türkiye'nin, ilk defa yılın 6 ayında bütçeyi tüketip ek bütçeye gitmek zorunda kaldığını belirtti.

Öztrak, ek bütçede enflasyona, işsizliğe çözüm olmadığını, emekliye, emekçiye yönelik hiçbir şey bulunmadığını savundu.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın basın toplantısı için Reyhanlı'ya girişine Hatay Valiliğince izin verilmemesine ilişkin soru üzerine Öztrak, "Gerçekten çok üzücü. Sayın Ümit Özdağ bir siyasi partinin genel başkanı. Bir siyasi partinin genel başkanının bir ilimizin sınırlarından içeri devlet memurları tarafından sokulmaması kabul edilemez. Bir de üstüne üstlük sıfatı ne olursa olsun atanmış memurların seçilmişlere, siyasi parti yöneticilerine had bildirmeye kalkması asla kabul edilemez." diye konuştu.