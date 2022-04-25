CHP Sözcüsü Öztrak: "Herkes müsterih olsun; 6 Parti'nin bir araya geldiği masa, Türkiye'nin ortak geleceğini yazmaya başlamıştır" - Haberler

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CHP Sözcüsü Öztrak: "Herkes müsterih olsun; 6 Parti'nin bir araya geldiği masa, Türkiye'nin ortak geleceğini yazmaya başlamıştır"

AA - Güncel
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CHP Sözcüsü Faik Öztrak'ın, kendisine yöneltilen soruları yanıtlaması TBMM - CHP Sözcüsü Faik Öztrak, MYK Gündemi ile ilgili açıklama sonrası basın mensuplarının sorularını cevapladı.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak'ın, kendisine yöneltilen soruları yanıtlaması TBMM - CHP Sözcüsü Faik Öztrak, MYK Gündemi ile ilgili açıklama sonrası basın mensuplarının sorularını cevapladı.(1)

AA / Güncel

Cumhuriyet Halk Partisi, Merkez Yürütme Kurulu, Faik Öztrak, TBMM, Güncel, Haberler

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