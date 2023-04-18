CHP Sözcüsü Öztrak, basın toplantısı düzenledi Açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "Sermayesini verdiğimiz, Türkiye'nin ortağı olduğu Uluslararası Para Fonu ile fonun kuralları içerisinde yazılan ve kendisine görev olarak verilen 'muhalefeti de dinleme' görevi çerçevesinde, gizli saklı değil alenen görüşürüz, görüştük.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "Sermayesini verdiğimiz, Türkiye'nin ortağı olduğu Uluslararası Para Fonu ile fonun kuralları içerisinde yazılan ve kendisine görev olarak verilen 'muhalefeti de dinleme' görevi çerçevesinde, gizli saklı değil alenen görüşürüz, görüştük." dedi.

CHP Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenleyen Öztrak, CHP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Bulgaristan'da yaşayan Türkler ile iftarda bir araya geldiğini anımsattı.

Kırcaali'de düzenlenen iftarda Kılıçdaroğlu'na ilginin yoğun olduğunu söyleyen Öztrak, "Bulgaristan'da yapılan iftara coşkulu katılımları nedeniyle, soydaşlarımıza ve yöre halkına bir kere daha teşekkür ediyoruz." dedi.

Öztrak, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekilli Genel Seçimi'ne 26 gün kaldığını hatırlatarak, "Bundan bir asır önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde yedi düvele kafa tutan, emperyalizme karşı, ebedi Genel Başkanımız Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde, tarihin gördüğü en muhteşem zaferlerden birini kazanan, Cumhuriyetimizi kuran aziz milletimiz, 14 Mayıs'ta yeni bir tarih yazacak." şeklinde konuştu.

Hükümetlerin başarısının iş arayan vatandaşlara ne kadar iş bulabildiği ile ölçüleceğini aktaran Öztrak, "Şubat ayı verilerine göre ülkemizde gerçek işsiz sayısı bir yılda 948 bin kişi artmış ve gerçek işsizlerin sayısı 8 milyon 941 bin kişiye ulaşmış. Bu sayı, dünya üzerindeki 98 ülkenin nüfusundan fazla." iddiasında bulundu.

Cari açıkta, son 10 yılın rekorunun kırıldığını öne süren Öztrak şöyle devam etti:

"Bütçe açığı da aldı başını gidiyor. Yılın ilk 3 ayında gerçekleşen bütçe açığı 250 milyar lirayı aştı. Bu açık, ikiye katlanan faiz hariç harcamalardan kaynaklanıyor. İlk 3 ayda 'Hazineye yükü yok' dedikleri, Kur Korumalı Mevduat'a ödenen para 2 milyar 154 milyon lira olmuş. Aynı dönemde, 'bir kuruş vermeden yapıyoruz' dedikleri döviz garantili KÖİ'lere ödedikleri para ise yüzde 115 artışla 12 milyar 488 milyon liraya ulaşmış."

İstanbul Finans Merkezi Açılış Töreni'ni hatırlatan Öztrak, "İstanbul, Küresel Finans Merkezleri Endeksi'nde 6 ayda 13 sıra gerileyerek 90. sıraya kadar düşmüş ama bu beyler, 'Finans Merkezi açılışı' deyip binaların kapılarında kurdele kesiyorlar. Bina yaparak finans merkezi olunmaz. Güvenle finans merkezi olunur." dedi.

Kılıçdaroğlu'nun 13. Cumhurbaşkanı olacağını iddia eden Öztrak, şunları kaydetti:

"Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı olacak, Türkiye yeniden güven duyulan bir yönetime kavuşacak, adalet, hak, hukuk gelecek, kral değil kural olacak, plan program olacak, ülkemizin büyük potansiyeli harekete geçecek. Saydam, millete hesap veren, sürdürülebilirliği, çevreye saygıyı önceleyen politikalarımız, yerli yabancı tüm yatırımcılara güven veriyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığında, milletimiz önce feraha çıkacak, sonra refaha ulaşacaktır."

"IMF ile görüştük"

Öztrak, partilerinin IMF ile görüştüğü yönündeki iddialara ilişkin, "Sermayesini verdiğimiz, Türkiye'nin ortağı olduğu Uluslararası Para Fonu ile fonun kuralları içerisinde yazılan ve kendisine görev olarak verilen 'muhalefeti de dinleme' görevi çerçevesinde, gizli saklı değil alenen görüşürüz. Görüştük. Biz ülkemizi ekonomik krize sokmayız, krizden çıkarırız." dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik iddialara da değinen Öztrak, şunları söyledi:

"Hain terör örgütünün saldırı düzenlediği tek genel başkan olan cumhurbaşkanı adayımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun adını, terörle yan yana getirmeye kalkıyor. Herkes haddini bilecek. Kuvayımilliye'den, Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'nden neşet eden Türkiye'nin kurucu partisinin genel başkanının adını, terörle yan yana anmak kimsenin hakkı da, haddi de değildir."

"Kimden ne hizmet aldıysak bunların kayıtları mevcuttur"

Parti Sözcüsü Öztrak, açıklamasının ardından, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"Metropoll araştırma şirketi Başkanı Özer Sencar, katıldığı bir yayında, 'CHP'nin 2015'deki seçim sürecinde Amerikalı bir şirketle çalıştığını' söyledi. İddia doğru mu?" sorusuna Öztrak, "Bu gizli saklı yeni bir bilgi değil. O zaman da yazılıp çizilmişti. O nedenle bu soruyu soranlara 'akşam yemeğinden sonra günaydın' demek lazım. Bizim hesaplarımız açık seçik ortadadır, Sayıştay denetimine de tabidir. Kimden ne hizmet aldıysak bunların kayıtları da mevcuttur. Biz, işinin erbabı olan herkesten profesyonel hizmet alırız." yanıtını verdi.