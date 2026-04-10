CHP Sözcüsü Emre, İstanbul'da basın toplantısı düzenledi Açıklaması

Emre, CHP Silivri Dayanışma Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, iktidar yürüyüşlerinin engellenmesi için partisine yönelik operasyonların yapıldığını iddia etti.

CHP olarak 31 Mart 2024 seçimlerinde 47 yıl sonra açık bir farkla Bursa Büyükşehir Belediyesini kazandıklarını, Bursa'nın seçilmiş Belediye Başkanının Mustafa Bozbey olduğunu belirten Emre, Türkiye'de milli iradeye, demokrasiye yönelik büyük bir saldırı olduğunu savundu.

Zeynel Emre, CHP'li belediyelere yönelik operasyonlara değinerek, "Bakın aynı gün içerisinde Bornova Belediye Başkanımız gözaltına alınıyor. Ankara İl Başkanımız gözaltına alınıyor. Aynı gün içerisinde Üsküdar Belediyemizde operasyon yapılıyor. Niye? Öyle bir iddia, öyle bir çirkinlik, öyle bir kötülük var ki." ifadesini kullandı.

Beşiktaş'ta polis noktasına yönelik terör saldırısı

Beşiktaş'ta Yapı Kredi Plaza önündeki polis noktasına yönelik terör saldırısını hatırlatan Emre, şu iddialarda bulundu:

"Ülkenin İçişleri Bakanı, yaşanan bu olayla ilgili terör saldırısı da demeyip 'dini istismar eden bir örgüt' diyor. Halbuki çok açık bir şekilde IŞİD saldırısı var ve bu saldırıda öldürülen kişinin de geçmişte kaydı var. Sürekli Cumhuriyet Halk Partisi olunca görüntü servisi yapan İçişleri Bakanlığı, konu IŞİD olunca ne yapıyor? Bakın saldırıda öldürülen Yunus Emre Sarban, 22 Kasım 1994 doğumlu. Sarban'ın adı daha önce doğrudan IŞİD'in finansmanında anılmış. Bu kapsamda 6 Nisan 2021 tarihli ve 21/1 sayılı karar kapsamında İŞİD'e finansman sağlama suçlamasıyla ve bu gerekçeyle mal varlığı donduruluyor. Bu da 7 Nisan 2021'de Resmi Gazete'de yayımlanıyor."

Öldürülen terörist Sarban'ın 2018 yılında Adana'da aile içi cinayet suçlamasıyla da bir süre cezaevinde kaldığını, 3 ay sonra adli kontrolle serbest bırakıldığını, babasının da 18 yıl hapis cezası aldığını söyleyen Emre, "31 Ağustos 2024'te yeni bir karar alınıyor. Sarban hakkındaki tedbir (malvarlığı) kaldırılıyor. Gerekçe makul sebeplerin ortadan kalkması. Yani bir dönem IŞİD'in finansman alanında, içinde yer alan kişi bu kapsamdan çıkartılıyor." diye konuştu.

Emre, bu kişinin Beşiktaş'taki terör saldırısında öldürülen kişi olarak ortaya çıktığını anlatarak, aradan geçen sürede Sarban'ın terör örgütüne bağlılığının pekişmiş durumda olduğunu ve bu terör saldırısında yer aldığını dile getirdi.