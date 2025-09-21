CHP Sözcüsü Deniz Yücel: "Türkiye'nin Dış Politikasının 'Siyasi Rüşvet' İzlenimi Yaratacak İlişkilerle Yürütülmesi Kabul Edilemez"

(ANKARA)- CHP Sözcüsü Deniz Yücel, " Gazze'de on binlerce insan hayatını kaybederken, ABD'nin İsrail politikalarına koşulsuz destek verdiği açıkken; Türkiye'nin dış politikasının 'siyasi rüşvet' izlenimi yaratacak ilişkilerle yürütülmesi kabul edilemez. Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet'in onurlu diplomasi geleneği, böyle gayriresmi pazarlıklara değil, eşitler arası ilişkiye dayanır" dedi.

CHP Sözcüsü Deniz Yücel, sosyal medya hesabından AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yönelik sözlerine yanıt verdi. Yücel, şunları kaydetti:

"Ömer Çelik'in, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Başkanı'nın oğlu üzerinden kurduğu gayriresmi temasları ve ardından gündeme gelen Boeing alımı iddialarını görmezden gelerek, meseleyi 'küresel liderlik' safsatasına indirgemesi, sorunları örtbas etme çabasından başka bir şey değildir.

"Türkiye'nin itibarı, 'ABD Başkanı'yla görüşebilmek için ticari taahhütler verildi' iddialarıyla sarsılmaktadır"

Kamuoyundan gizlenen bir görüşme, ardından milyarlarca dolarlık uçak alımı iddiası ve sonrasında ABD Başkanı'ndan randevu alınması… Bunlar şeffaf diplomasi örnekleri değil, tam tersine krallıklara özgü yöntemlerdir. Türkiye'nin itibarı, 'ABD Başkanı'yla görüşebilmek için ticari taahhütler verildi' iddialarıyla sarsılmaktadır.

Gazze'de on binlerce insan hayatını kaybederken, ABD'nin İsrail politikalarına koşulsuz destek verdiği açıkken; Türkiye'nin dış politikasının 'siyasi rüşvet' izlenimi yaratacak ilişkilerle yürütülmesi kabul edilemez. Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet'in onurlu diplomasi geleneği, böyle gayriresmi pazarlıklara değil, eşitler arası ilişkiye dayanır.

Ömer Çelik'in 'CHP öğrenmeyi öğrensin' sözleri ise ciddiyetten uzaktır. Tayyip Erdoğan, Ömer Çelik ve diğerleri tarafından öğrenilmesi gereken, dış politikayı şahsi ilişkiler ve ticari taahhütler üzerine inşa etmenin Türkiye'nin onurunu ve itibarını zedelediği gerçeğidir.

Beyefendi ve şürekası sorgulanmadıkları, hesap vermedikleri, rekabet etmedikleri tek partili bir sistem kurmak istiyorlar. Ama öyle bir sisteme ne bu millet izin verir, ne de Cumhuriyet Halk Partisi!"