CHP Sözcüsü Deniz Yücel'den Seferihisar'daki Polis Saldırısına Kınama
CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel, İzmir Seferihisar'da görevleri başında saldırıya uğrayan polisler için yaptığı açıklamada, saldırıyı lanetledi ve yaralı polisler için acil şifa dileklerinde bulundu.
(ANKARA)- CHP Sözcüsü Deniz Yücel, " Seferihisar'da görevleri başında saldırıya uğrayan polislerimize yapılan saldırıyı lanetliyorum" dedi.
CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel, sosyal medya hesabı üzerinden İzmir Seferihisar'da polislere yapılan silahlı saldırıyı kınadı. Yücel'in açıklaması şu şekilde:
"Seferihisar'da görevleri başında saldırıya uğrayan polislerimize yapılan saldırıyı lanetliyorum. Yaralı polislerimize acil şifalar diliyor, ailelerine ve tüm emniyet teşkilatımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."