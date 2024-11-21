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CHP Sözcüsü Deniz Yücel'den Seferihisar'daki Polis Saldırısına Kınama

CHP Sözcüsü Deniz Yücel'den Seferihisar'daki Polis Saldırısına Kınama
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CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel, İzmir Seferihisar'da görevleri başında saldırıya uğrayan polisler için yaptığı açıklamada, saldırıyı lanetledi ve yaralı polisler için acil şifa dileklerinde bulundu.

(ANKARA)- CHP Sözcüsü Deniz Yücel, " Seferihisar'da görevleri başında saldırıya uğrayan polislerimize yapılan saldırıyı lanetliyorum" dedi.

CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel, sosyal medya hesabı üzerinden İzmir Seferihisar'da polislere yapılan silahlı saldırıyı kınadı. Yücel'in açıklaması şu şekilde:

"Seferihisar'da görevleri başında saldırıya uğrayan polislerimize yapılan saldırıyı lanetliyorum. Yaralı polislerimize acil şifalar diliyor, ailelerine ve tüm emniyet teşkilatımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."

Kaynak: ANKA / Güncel
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