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CHP Sözcüsü Deniz Yücel'den Milli Eğitim Bakanı'na Sert Eleştiriler

CHP Sözcüsü Deniz Yücel'den Milli Eğitim Bakanı'na Sert Eleştiriler
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CHP Sözcüsü Deniz Yücel, sosyal medyada Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'i eleştirerek 'camileri kapatmadık ama sen camilerde eğlence düzenledin' dedi.

(ANKARA)- CHP Sözcüsü Deniz Yücel, "Biz camileri kapatmadık ama sen ÇEDES projesi kapsamında, camilerde bowling oynattın, palyaçolu eğlence düzenledin" dedi.

CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel Sosyal medya hesabı üzerinden Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'i alıntılayarak tepki gösterdi.  Yücel'in açıklaması şu şekilde:

"Yalan senin ağzına yuva yapmış laik cumhuriyet düşmanı @Yusuf__Tekin!!! Biz camileri ahıra çevirmedik, kapatmadık ama sen ÇEDES projesi kapsamında, camilerde bowling oynattın, palyaçolu eğlence düzenledin. Yalan konuşmayı bırak da, sevdalısı olduğun tarikatlarınla ilgilen"

Kaynak: ANKA / Güncel
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