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CHP Sözcüsü Deniz Yücel'den Bahçeli'ye Tepki

CHP Sözcüsü Deniz Yücel'den Bahçeli'ye Tepki
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CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin grup toplantısında CHP'yi hedef alan açıklamalarına sert tepki gösterdi ve Bahçeli'nin tehditle siyasete yaklaşımını eleştirdi.

(ANKARA) - CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin grup toplantısında, CHP'yi ve Halk TV'yi hedef alan açıklamalarına tepki gösterdi. Yücel, "Çürük arıyorsan önce aynaya bakacaksın. Kim olursa olsun CHP'ye, Halk TV'ye ve özgür basına bu şekilde parmak sallayamaz. Her yerinizden lümpenlik akıyor ama siyaseti bu üsluptan da bu anlayıştan da kurtaracağız" dedi.

Deniz Yücel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin grup toplantısında yaptığı konuşmasında Sinan Ateş cinayeti davası üzerinden CHP'yi ve Halk TV'yi hedef alan ifadelerine tepki gösterdi.

Yücel, X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Türk siyaset tarihine AKP iktidarının 'Koltuk değneği', 'Payandası' ve "Küçük ortağı' olarak geçen şahıs yine tehditler savurmuş. Çürük arıyorsan önce aynaya bakacaksın. Kim olursa olsun CHP'ye, Halk TV'ye ve özgür basına bu şekilde parmak sallayamaz. Her yerinizden lümpenlik akıyor ama siyaseti bu üsluptan da bu anlayıştan da kurtaracağız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA / Güncel
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