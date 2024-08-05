Üye Girişi
Haberler

CHP Sözcüsü Deniz Yücel, CHP'nin simgesiyle ilgili açıklama yaptı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Sözcüsü Deniz Yücel, Genel Başkan Özgür Özel'in CHP'nin simgesindeki 'devletçilik' ilkesine ilişkin yaptığı açıklamanın ardından yapılan yorumlara yanıt verdi. Yücel, 'Partimizin simgesi ve bayrağı ile ilgili herhangi bir değişiklik söz konusu değildir. Türkiye'ye her alanda kadın-erkek eşitliğini ve çevreye duyarlı politikaları getirecek olan Cumhuriyet Halk Partisi'dir' dedi.

(ANKARA) - CHP Sözcüsü Deniz Yücel, Genel Başkan Özgür Özel'in CHP'nin simgesindeki "devletçilik" ilkesine ilişkin yaptığı açıklamanın ardından yapılan yorumlara yanıt verdi. Yücel, "Partimizin simgesi ve bayrağı ile ilgili herhangi bir değişiklik söz konusu değildir. Türkiye'ye her alanda kadın-erkek eşitliğini ve çevreye duyarlı politikaları getirecek olan Cumhuriyet Halk Partisi'dir" dedi.

CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel, X hesabından yaptığı paylaşımda, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, "devletçilik" okunu anlatırken, "Çevreci, doğa dostu, sürdürülebilir politikalara ve toplumsal cinsiyet eşitliğine bağlılığı vurguladığını" belirtti.

Deniz Yücel'in açıklaması şöyle:

"Cumhuriyet Halk Partisi'nin altı oklu simgesi sırası ile Cumhuriyetçilik, Milliyetçilik, Halkçılık, Devletçilik, Laiklik ve Devrimcilik'ten oluşan partimizin ilkelerini ifade etmektedir. Partimizin bayrağı, kırmızı zemin üzerine, beyaz altı oklu bayraktır.

Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel, 'devletçilik' okunun ifade ettiği anlayışımızı anlatırken; çevreci, doğa dostu, sürdürülebilir politikalara ve toplumsal cinsiyet eşitliğine bağlılığımızı vurgulamıştır. Çevreciliği temsil eden yeşil ve kadın-erkek eşitliğini simgeleyen mor renk, devletçilik anlayışımızla sembolize edilmek amacıyla ifade edilmiştir.

Dolayısıyla, partimizin simgesi ve bayrağı ile ilgili herhangi bir değişiklik söz konusu değildir. Türkiye'ye her alanda kadın-erkek eşitliğini ve çevreye duyarlı politikaları getirecek olan Cumhuriyet Halk Partisi'dir.

Dün gerçekleştirilen Kadın Kolları Kurultayında Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in herkesin anlayacağı bir dil kullanarak sarfettiği ifadeler, bazı kesimlerce yanlış anlaşılmış olabileceğinden bu açıklamayı yapmak gerekmiştir."

Öte yandan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Yücel'in açıklamasını retweet etti.

Kaynak: ANKA / Güncel

Cumhuriyet Halk Partisi Deniz Yücel Özgür Özel Türkiye Politika Güncel Haberler

Giresun'da dede torunlarını kurtarmak isterken gölette boğularak hayatını kaybetti

Giresun'da dede torunlarını kurtarmak isterken gölette boğularak hayatını kaybetti

 CHP, 6-9 Eylül tarihleri arasında olağanüstü kurultay yapacak

CHP, 6-9 Eylül tarihleri arasında olağanüstü kurultay yapacak

 MİT'in yönettiği takas operasyonu onun da gündeminde! Biden'ı topa tutan Trump, Putin'e ise övgüler dizdi

MİT'in yönettiği takas operasyonu onun da gündeminde! Biden'ı topa tutan Trump, Putin'e ise övgüler dizdi

Bakmadan Geçme

Kayhan Özer kimdir? Kayhan Özer kaç yaşında, nereli, branşı ne? Ersu Şaşma kimdir? Ersu Şaşma kaç yaşında, nereli, branşı ne? 3-4 Ağustos Konya elektrik kesintisi listesi! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Akşehir, Çumra, Kulu elektrik kesintisi 3-4 Ağustos 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Manavgat, Serik, Aksu elektrik kesintisi! Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 3-4 Ağustos Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER İslahiye, Nurdağı, Araban elektrik kesintisi! Gaziantep'te planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Şehzadeler, Soma, Salihli elektrik kesintisi! Manisa'da planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Karşıyaka, Konak, Bayraklı elektrik kesintisi! İzmir planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? Ümraniye, Bağcılar, Bahçelievler elektrik kesintisi! Sena Can kimdir? Sena Can kaç yaşında, nereli, branşı ne? 3-4 Ağustos Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Mamak, Etimesgut, Sincan elektrik kesintisi! Ankara planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Sarıçam, Ceyhan, Kozan elektrik kesintisi! Adana'da planlı elektrik kesintileri! İnstagram ne zaman düzelir 3 Ağustos 2024? Bugün düzelir mi? İnstagram ne zaman düzelir SON DAKİKA! İnstagram açılıyor mu? Gabriel Sara uçak kodu ne? Gabriel Sara ne zaman, saat kaçta gelecek? İnstagram ne kadar kapalı kalacak? SON DAKİKA İG ne zaman açılacak, ne zaman düzelir?
California tarihinin en büyük 4. orman yangını: 400 bin dönümden fazla alan kül oldu

California tarihinin en büyük 4. orman yangını: 400 bin dönümden fazla alan kül oldu
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title