CHP Şoförü Gökhan Gülyurt'un Davasında Adli Kontrol Tedbiri Kaldırıldı

Güncelleme:
CHP Genel Merkez şoförü Gökhan Gülyurt'un, 23 Nisan'da polislerin 'dur' ihtarına uymadığı iddiasıyla yargılandığı davada, adli kontrol tedbiri kaldırıldı. Duruşmaya katılmayan Gülyurt'un bir sonraki duruşması 23 Şubat'ta gerçekleştirilecek.

(ANKARA) - CHP Genel Merkez şoförü Gökhan Gülyurt'un 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda CHP heyetinin bulunduğu otobüsü kullanırken polisin "dur" ihtarına uymadığı gerekçesiyle "görevi yaptırmamak için direnme" suçlamasıyla yargılandığı davada adli kontrol tedbirinin kaldırılmasına karar verildi. Bir sonraki duruşma 23 Şubat'ta görülecek.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında düzenlenen program için eski Meclis binasına gitmeye çalışan CHP heyetinin bulunduğu otobüsü kullanan Gülyurt, polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymadığı gerekçesiyle gözaltına alınmış, adli kontrolle serbest bırakılmıştı.

Gülyurt hakkında açılan davanın ikinci duruşması Ankara 72. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

Duruşmaya tutuksuz sanık Gökhan Gülyurt katılmazken taraf avukatları hazır bulundu. Bugünkü duruşmada olay yerinde olan polis memurları tanık olarak dinlendi.

Tanık polis memuru Okan Y, "Dosyada adı geçen katılanlardan Yasemin K. başkomiser ile beraber görev yapıyorduk. CHP amblemi giydirilmiş bir aracın dur ihtarına uymadığı anonsunu aldım. Aracı görünce 100 metre mesafe varken ben 'dur' ihtarında bulundum. Araç durmadı, üzerimize sürdü. Daha sonra geyikler heykelinin olduğu yerden U dönüşü yaparak karşı tarafta durdu. Biz de karşı tarafa geçtik" dedi.

Katılan Başkomiser Yasemin K. da şunları kaydetti:

"Bölge amiri olarak görev yapıyordum. Birkaç noktada dur ikazı aldıktan sonra durmayan aracı gördüm. İlk önce polis memuru Okan dur ikazında bulundu, daha sonra ben de dur ihtarında bulundum. Sabit dubalar vardı, üzerinden geçerek devam etti."

"Polis bir anda önümüze atladı. Aracın durması mümkün değildi"

Duruşmada CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş da tanık olarak dinlendi. Olay günü otobüsün içinde bulunduğunu belirten Özçağdaş, "23 Nisan için etkinliğe gidiyorduk. Polis bir anda önümüze atladı. Aracın durması mümkün değildi. Araç 20 tonluk bir araçtı. Biz de zaten devam etmesini söyledik. Daha sonra Sıhhiye heykel olarak anılan yerde polis önümüzü kesti. Biz de milletvekilleri olarak araçtan inip amirleriyle görüştük. CHP'nin bir aracını zaten hareket edemez hale getirmişlerdi. Olaya konu ikinci araçta da aynısını yapmaya çalıştılar" ifadesini kullandı.

Beyanların ardından ara karar kuran Hakim, sanık Gökhan Gülyurt hakkında uygulanan adli kontrol tedbirinin kaldırılmasına karar vererek duruşmayı 23 Şubat'a erteledi.

Kaynak: ANKA / Güncel
