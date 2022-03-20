CHP Sinop Milletvekili Karadeniz, balıkçılarla bir araya geldi
CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz, Samandağ ilçesi Çevlik Balıkçı Barınağı'ndaki balıkçılarla buluştu.
SİNOP (AA) - CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz, Samandağ ilçesi Çevlik Balıkçı Barınağı'ndaki balıkçılarla buluştu.
Karadeniz ve beraberindeki heyet, balıkçı barınağını ziyaret ederek, balıkçılarla görüştü.
Karadeniz, burada balıkçıların talep ve sorunlarını dinledi.
Ziyarette Karadeniz'e, CHP Hatay milletvekilleri İsmet Tokdemir, Mehmet Güzelmansur, Serkan Topal ve Suzan Şahin eşlik etti.
AA / Cem Genco - Güncel