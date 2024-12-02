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CHP Sinop İl Başkanı Yalçınkaya'dan Maden Sahası Uyarısı

CHP Sinop İl Başkanı Yalçınkaya'dan Maden Sahası Uyarısı
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CHP Sinop İl Başkanı Aykut Cem Yalçınkaya, Boyabat'taki muhtarlarla bir araya gelerek maden sahası hakkında eleştirilerde bulundu. Yalçınkaya, halk sağlığı ve milli servet konularında endişelerini dile getirdi.

CHP Sinop İl Başkanı Aykut Cem Yalçınkaya, Boyabat ilçesinde bazı köy muhtarlarıyla bir araya geldi.

CHP İlçe Başkanlığı binasında gerçekleşen buluşmada konuşan Yalçınkaya, ilçedeki maden sahası ile ilgili eleştirilerde bulundu.

Maden sahasının gerekli tedbirler alınmazsa orta ve uzun vadede halk salığı açısından tehdit oluşturacağını savunan Yalçınkaya, şöyle konuştu:

"Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak buralarda altın, bakır çıkmasın demiyoruz. Bunun layıkıyla, özel şirketlerle değil, devlet eliyle yapılsın diyoruz. Devletin MTA'sı ve diğer ilgili kurumları var. Bu kurumlar eliyle yapılsın. Boyabat'ın rezervi, Türkiye Cumhuriyeti'nin rezervi başka yerlere gitmesin. Bu ihaleyi alan şirketin ileride maden sahasını yabancı ülkelere satmayacağına dair bir garanti yok. Bizim endişelerimiz var. Milli servetimiz yabancılara gitmesin istiyoruz."

Yalçınkaya, konuşmasının ardından muhtarların görüş ve taleplerini dinledi.

Kaynak: AA / Mahmut Coşkun - Güncel
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