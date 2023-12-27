CHP Siirt, Mardin ve Şırnak il başkanlıkları terör saldırılarını protesto etti

CHP Siirt, Mardin ve Şırnak il başkanlıkları düzenledikleri basın açıklamalarıyla terör saldırılarını protesto etti.

CHP Siirt İl Başkanlığı binası önünde toplanan partililer, şehitler için saygı duruşunda bulunup, İstiklal Marşı'nı okudu.

Partinin il disiplin kurulu başkanı ve parti sözcüsü Celalettin Akınay, yaptığı açıklamada, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 12 askeri bölücü terör örgütünün hain saldırıları sonucu şehit verdiklerini söyledi.

Şehitlere Allah'tan rahmet dileyen Akınay, şunları kaydetti:

"Yüreğimiz yandı, bağrımıza taş oturdu. Acımız büyük. Terörü, bölücü terör örgütü PKK'yı ve insanlık dışı yöntemlerini lanetliyoruz. Toprağa verdiğimiz kahraman evlatlarımızın, bütün şehitlerimizin aziz hatıralarını sonsuza dek yaşatacağımıza söz veriyoruz."

Mardin

CHP Mardin İl Başkanı Mahmut Duyan, partisinin il binası önünde yaptığı açıklamada, terör saldırısında şehit düşen askerlere Allah'tan rahmet diledi.

Bu insanlık dışı saldırıların yol açtığı onarılmaz acılara "artık yeter" demek için bir araya geldiklerini aktaran Duyan, "Şehitlerimizin her birinin ayrı bir hikayesi, arkada bıraktıkları aileleri, evlatları, eşleri var. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, acılı ailelerine başsağlığı ve sabır, yaralanan askerlerimize şifa diliyoruz. Terörü, terör örgütü PKK'yı lanetliyoruz." dedi.

Şırnak

CHP Şırnak İl Başkanı Sait Namdar, il binası önünde partililerle yaptığı açıklamada, terör saldırılarında şehit olan askerlere rahmet, ailelerine başsağlığı diledi.

Bölücü terör örgütü PKK'yı ve insanlık dışı yöntemlerini lanetlediklerini ifade eden Namdar, şehitlerin aziz hatıralarını sonsuza dek yaşatacaklarına söz verdiklerini belirtti.