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CHP Siirt İl Başkanı'ndan Yumruklu Saldırıya Kınama

CHP Siirt İl Başkanı'ndan Yumruklu Saldırıya Kınama
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CHP Siirt İl Başkanı Enver Güneş, Genel Başkan Özgür Özel'e yönelik yumruklu saldırıyı kınayarak, bu tür eylemlerin halkın umuduna karşı yapıldığını ifade etti.

CHP Siirt İl Başkanı Enver Güneş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yönelik yumruklu saldırıyı kınadı.

Güneş, parti binasında düzenlediği basın toplantısında, Özel'e yapılan saldırının üzüntüsünü yaşadıklarını belirtti.

Saldırıyı şiddetle kınadıklarını belirten Güneş, şunları kaydetti:

"Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder için Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen anma törenine katılarak son görevini yerine getirmiş, bu büyük acıyı sahiplenmiştir. Ancak acının paylaşılması gereken bir günde bu ülkenin en kadim geleneği olan cenaze dayanışması kirletilmiştir. Bu saldırı milletin iradesine, halkın umuduna, Türkiye'nin geleceğine yapılmıştır."

Kaynak: AA / Mehmet Niyazi Deniz - Güncel
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