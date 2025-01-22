CHP, Samsun'da 3 İlçede Miting Düzenleyecek

CHP'nin Samsun'da 3 ilçede miting düzenleyeceği bildirildi.

CHP İl Başkan Yardımcısı Ahmet Kesen, Havza İlçe Başkanlığında düzenlenen toplantıda, emekli maaşları, işçiler, küçük esnaf ve çiftçilerin sorunlarını dile getirmek üzere Çarşamba, Bafra ve Havza'da miting düzenleneceğini söyledi.

Miting programları için hazırlıklarının devam ettiğini dile getiren Kesen, "İlk mitingimiz 31 Ocak'ta Çarşamba'da gerçekleşecek. Ardından Bafra ve Havza ilçelerinde de miting düzenleyeceğiz. Partililerimizin katılımını bekliyoruz." dedi.

CHP Çarşamba İlçe Başkanı Temel Baş ise miting için tüm hazırlıkların tamamlandığını belirterek, mitinge Grup Başkanvekilleri Ali Mahir Başarır'ın katılacağı ifade etti.

CHP Havza İlçe Başkanı Şener Geçit ise mitinglerilerin yoğun katılım ile gerçekleşmesi için çalışacaklarını anlatarak, "Halkımızın sorunlarının dile getirileceği mitinglerimiz için her türlü hazırlığımızı gerekli hassasiyet içerisinde yapıyoruz. Havza'da düzenlenecek mitingimizin tarihi ve genel hazırlıkları için çalışmaktayız." diye konuştu.