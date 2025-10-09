Haberler

CHP Samandağ İlçe Kongresi'nde Kavga Çıktı

CHP Samandağ İlçe Kongresi'nde Kavga Çıktı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'da CHP'nin Samandağ İlçe Kongresi esnasında partililer arasında gerginlik ve kavgalar yaşandı. Eski yönetimin eleştirilmesiyle başlayan tartışmalar, salonda yumruklu ve tekmeli kavgaya dönüştü. Jandarma ekipleri olay yerine intikal etti.

HATAY'da CHP'nin Samandağ İlçe Kongresi'nde partililer arasında kavga çıktı.

CHP Samandağ İlçe Başkanlığı'nın 7'nci Olağan Kongresi, Koyunoğlu Çok Amaçlı Salon'da başladı. Maruf İlhan Dağ ve Yusuf Ziya Kuzu'nun başkanlığa aday olduğu kongrede; konuşmaların yapıldığı sırada, Kuzu'nun eski yönetimi eleştirmesi nedeniyle salonda gerginlik yaşandı. Tartışmanın büyümesi ile partililerin bazıları tekme ve yumruklarla birbirine saldırdı. Diğer partililerin araya girmesiyle kavga son buldu. İhbarla adrese sevk edilen jandarma ekipleri, güvenlik önlemi aldı. Gerginliğin sona ermesinin ardından partililerin oy kullanma işlemi başladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Gazze'de ateşkes yürürlüğe girdi! İşte planın ilk aşaması

Gazze'de ateşkes yürürlüğe girdi! İşte planın ilk aşaması
Kredi kartı borç yapılandırması için son 24 saat

Süreyi kaçıran yandı! Kredi kartı sahipleri için son 24 saat
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sosyete bu iddiayı konuşuyor! Yasemin Ergene'den boşanma sonrası yeni aşk hamlesi

Boşanır boşanmaz sürpriz hamle! Sosyete bu aşkı konuşuyor
Kredi kartı borç yapılandırması için son 24 saat

Süreyi kaçıran yandı! Kredi kartı sahipleri için son 24 saat
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.