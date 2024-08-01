Üye Girişi
Haberler

CHP Sakarya İl Kadın Kolları Muharrem Ayı Dolayısıyla Aşure İkramı Yaptı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Sakarya İl Kadın Kolları Başkanlığı, muharrem ayı dolayısıyla Atatürk Parkı'nda vatandaşlara aşure ikram etti. İl Başkanı ve İl Kadın Kolları Başkanı da etkinlikte yer aldı.

CHP Sakarya İl Kadın Kolları Başkanlığınca muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure ikramı yapıldı.

Atatürk Parkı önünde düzenlenen etkinliğe katılan CHP İl Başkanı Oğuz Can Curoğlu ve İl Kadın Kolları Başkanı Azize Çeroğlu, kazanın başına geçerek vatandaşlara aşure dağıttı.

Çeroğlu, muharrem ayının bereketini ve paylaşmanın güzelliğini simgeleyen aşure etkinliğine katılan herkese teşekkür etti.

Etkinlikte ilçe kadın kolları başkanları ile partililer de yer aldı.

Kaynak: AA / Güncel

Muharrem Ayı Sakarya Politika Güncel Haberler

İsrail: Hamas'ın askeri lideri Muhammed Deif, Gazze'de öldürüldü

İsrail: Hamas'ın askeri lideri Muhammed Deif, Gazze'de öldürüldü

 Hamas, Kassam Tugayları'nın lideri Deif'in öldürüldüğü iddiasını yalanladı

Hamas, Kassam Tugayları'nın lideri Deif'in öldürüldüğü iddiasını yalanladı

 İsrail Savunma Bakanı'ndan skandal paylaşım! Muhammed Deif'in isminin üstüne çizik attı

İsrail Savunma Bakanı'ndan skandal paylaşım! Muhammed Deif'in isminin üstüne çizik attı

 Süleyman Soylu, yasama dokunulmazlığının kaldırılması için başvurdu

Süleyman Soylu, yasama dokunulmazlığının kaldırılması için başvurdu
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title