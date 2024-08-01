CHP Sakarya İl Kadın Kolları Muharrem Ayı Dolayısıyla Aşure İkramı Yaptı
CHP Sakarya İl Kadın Kolları Başkanlığı, muharrem ayı dolayısıyla Atatürk Parkı'nda vatandaşlara aşure ikram etti. İl Başkanı ve İl Kadın Kolları Başkanı da etkinlikte yer aldı.
CHP Sakarya İl Kadın Kolları Başkanlığınca muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure ikramı yapıldı.
Atatürk Parkı önünde düzenlenen etkinliğe katılan CHP İl Başkanı Oğuz Can Curoğlu ve İl Kadın Kolları Başkanı Azize Çeroğlu, kazanın başına geçerek vatandaşlara aşure dağıttı.
Çeroğlu, muharrem ayının bereketini ve paylaşmanın güzelliğini simgeleyen aşure etkinliğine katılan herkese teşekkür etti.
Etkinlikte ilçe kadın kolları başkanları ile partililer de yer aldı.