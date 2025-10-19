CHP Sakarya İl Başkanlığına Oğuz Can Curoğlu Yeniden Seçildi

CHP Sakarya İl Başkanlığı görevine yeniden Oğuz Can Curoğlu seçildi.

Divan başkanlığını CHP Parti Meclisi Üyesi Hikmet Erbilgin yaptığı CHP Sakarya 39. İl Kongresi, Erenler ilçesindeki bir otelde gerçekleştirildi.

Erbilgin, CHP Sakarya Milletvekili Ayça Taşkent, CHP Parti Meclis Üyesi Ecevit Keleş, adaylar Curoğlu ile Cengiz Çiçek programda konuşma yaptı.

Delegelerin oylarıyla "blok liste" haline seçime gidilmesine bazı delegeler tepki göstererek salonu terk etti.

Protokol konuşmalarının ardından seçime geçildi.

Adaylardan Curoğlu 320 delegenin oyunu olarak yeniden başkan seçildi. Diğer aday Cengiz Çiçek ise 141 oy aldı.

Kongreye, partililer, bazı muhtarlar ve STK üyeleri de katıldı.