CHP Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Azize Çeroğlu, Vatandaşlarla Buluştu

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Azize Çeroğlu, vatandaşlarla bir araya geldi.

CHP İl Başkanlığından yapılan açıklamada, seçim kampanyasına Çarşamba Pazarı'nda başlayan Çeroğlu'nun, Adapazarı Belediye Başkan adayı Sabri Anıl Özkan ve Erenler Belediye Başkan adayı Levent Şener ile Sakarya halkının sorunlarını dinlediği belirtildi.

Çeroğlu'nun sosyal belediyecilik anlayışını Sakarya'ya taşıma sözü verdiği vurgulanan açıklamada, görüşmelerde esnaf ve vatandaşların yaşadığı ekonomik zorluklar, hayat pahalılığı ve düşük maaş gibi konular öne çıktığı anlatıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Çeroğlu, "Sakarya'yı sosyal belediyecilikle tanıştırmak için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.