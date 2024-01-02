CHP Safranbolu Belediye Meclis Üyesi İsmail Özgürel Hayatını Kaybetti

Karabük'te otomobilinde hareketsiz bulunan CHP Safranbolu Belediye Meclis Üyesi İsmail Özgürel, yaşamını yitirdi.

Sabah saatlerinde Karabük-Ankara kara yolundaki muayene istasyonuna gelen Özgürel (76), 78 SH 525 plakalı otomobilini istasyonun önünde durdurdu.

Özgürel'i direksiyon başında hareketsiz görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık personeli yaptığı kontrolde Özgürel'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Kalp krizi geçirdiği değerlendirilen Özgürel'in cesedi, incelemenin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

Özgürel'in cenazesinin, yarın öğle vakti Safranbolu Merkez Camisi'nde kılınacak namazın ardından Aşağıdana köyünde toprağa verileceği öğrenildi.

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Çok değerli büyüğüm, tecrübeleriyle 5 yıldır şahsıma çok şey katan, dürüst ve efendiliğiyle herkese örnek olan İsmail abimizi, İsmail Özgürel'i kaybetmenin çok derin üzüntüsü içerisindeyim. Cumhuriyet Halk Partisi Belediye Meclis Üyemiz İsmail Özgürel'e Allah'tan rahmet, sevenlerine başsağlığı diliyorum." ifadelerine yer verdi.